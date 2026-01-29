La Fiscalía del Jalisco informó, a través de un comunicado, la vinculación a proceso en contra de Édgar David “N” y María Guadalupe “N”; señalados por su presunta participación en los delitos de homicidio intencional y lesiones calificadas.

De acuerdo con las pesquisas, el crimen ocurrió el 18 de septiembre de 2024. Los imputados, en compañía de un tercer involucrado, también detenido, cerraron el paso a los dos masculinos víctimas —quienes viajaban en un vehículo Nissan Versa— sobre la calle Castillo de Chapultepec, en el municipio de El Salto.

La labor de inteligencia y los testimonios permitieron reconstruir la agresión y, según se presume, Édgar David “N” descendió de una camioneta Lincoln Navigator y atacó a una de las víctimas con un arma punzocortante.

Cuando la segunda víctima intentó defender a su acompañante, María Guadalupe “N” y el antes mencionado, bajaron del vehículo e hirieron a golpes y con un machete a la primera víctima, para posteriormente darse a la fuga.

Durante la audiencia, el Agente Ministerio Público presentó los datos para demostrar las agravantes de premeditación y ventaja.

A pesar de que inicialmente se formuló la imputación por tentativa de homicidio respecto a la víctima sobreviviente, la autoridad judicial reclasificó dicho apartado a lesiones calificadas debido a la naturaleza de las armas y el dolo empleado. Aparte del auto de vinculación a proceso para la pareja, también se impuso, como medida cautelar, prisión preventiva oficiosa por un año.

Del mismo modo, la Dirección de Órdenes de Aprehensión logró el pasado 27 de enero detener en Ciudad Granja, Zapopan, al tercer presunto implicado en estos hechos, Édgar Arturo “N”.

AO

