Gasto estatal apuesta por más cobertura en salud

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de Jalisco para 2026 contempla un impulso significativo al sector salud, al proyectar una asignación de 20 mil 811 millones de pesos. La intención central es ampliar la cobertura, mejorar la infraestructura hospitalaria y consolidar un sistema más eficiente y accesible para la población.

La diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso estatal, explicó que uno de los ejes principales del presupuesto es garantizar infraestructura moderna y suficiente. Para ello, se prevé la conclusión del Hospital Civil de Oriente, así como la construcción del Hospital Regional de Tepatitlán, un Hospital Comunitario en Encarnación de Díaz y un Centro de Atención para Personas con Autismo en Ocotlán.

Uno de los proyectos más relevantes es la creación de la Red de Hospitales-Escuela, una colaboración entre el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara (UdeG). Este modelo, inspirado en los Hospitales Civiles de Guadalajara, permitirá que estudiantes de medicina y áreas afines se formen en hospitales ubicados en distintas regiones del estado, generando un arraigo profesional y ampliando la capacidad de atención médica.

Los dos primeros Hospitales-Escuela estarán en Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, además del fortalecimiento de los ya existentes en Colotlán y Ocotlán. El convenio entre el Gobierno estatal y la UdeG contempla una inversión anual de 200 millones de pesos por cada parte durante el sexenio, recursos que se destinarán a infraestructura y equipamiento. “El objetivo es formar más médicos con preparación integral y con vocación regional. Se fortalecerá tanto la infraestructura como la calidad del personal”.

Diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso estatal. EL INFORMADOR/A. Navarro

Además, se contemplan recursos para los Hospitales Civiles de Guadalajara, el Instituto Jalisciense de Cancerología, el Centro de Trasplantes, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, la Comisión para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios, para los servicios de salud mental y los programas de cuidados materno-infantiles.

Se incluye la adquisición de ambulancias para municipios, la ampliación del abasto de medicamentos, apoyos económicos para familias con pacientes con cáncer o insuficiencia renal, la basificación de personal médico y el fortalecimiento del Seguro Salud Jalisco.

La necesidad de ampliar los servicios se vuelve crítica ante la creciente población sin acceso a salud en México: pasó de 20.1 millones en 2018 a 44.5 millones en 2024, según el Inegi. Las carencias de hospitales, médicos y medicamentos —especialmente oncológicos— son factores clave de este incremento.

En el caso de Jalisco, mantiene su autonomía sanitaria al no adherirse al extinto Insabi ni al IMSS-Bienestar. En contraste con la Federación, implementó el Programa del Seguro Salud Jalisco, que garantiza atención y medicamentos a personas sin seguridad social. A la fecha, 520 mil personas están afiliadas (para inscribirse, en línea, visite el sitio oficial segurosalud.jalisco.gob.mx. Y presencial: en 580 centros de salud y 41 hospitales en todo el estado). La meta es que, en esta administración, cuatro millones de jaliscienses sin IMSS ni ISSSTE puedan recibir atención y medicinas en el programa jalisciense.