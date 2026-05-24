Este domingo 24 de mayo, la ciudad de Guadalajara prevé un día con nubosidad y también muy caluroso, según información compartida este día por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored. Te diremos si se esperan lluvias para esta tarde y también te haremos saber las máximas temperaturas que se prevén durante la jornada.Un canal de baja presión en el oriente y sureste de México, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en estados del oriente y centro del país. A su vez, un canal de baja presión sobre el occidente, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, generará lluvias aisladas en zonas de Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco y Colima.Para Guadalajara, sin embargo, Meteored no pronostica lluvias este domingo durante la jornada, pero sí la presencia de nubes. Pese al recubrimiento nuboso, las altas temperaturas no perdonan a la capital de Jalisco.Este 24 de mayo continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.A continuación, te compartimos las temperaturas máximas que se prevén en Guadalajara este domingo.El Centro Nacional de Prevención de Desastres define una onda de calor como el periodo superior a tres días consecutivos en los cuales un territorio experimenta temperaturas por encima del promedio allí registrado. Este criterio aplica tanto para las temperaturas máximas (entre las 14:00 y 16:00 horas) como para las mínimas (entre las 05:00 y 07:00).Este fenómeno se ve favorecido por la presencia de algún anticiclón en niveles altos de la atmósfera, por lo que se genera un ambiente caluroso.Según información del IAM, Guadalajara prevé un alto índice de radiación para este 24 de mayo. A continuación, los detalles:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF