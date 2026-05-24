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Prevén día con nubosidad en Guadalajara; te diremos si se esperan lluvias para este domingo

Te compartiremos las condiciones meteorológicas que se prevén para la capital de Jalisco para este 24 de mayo y también las temperaturas máximas que se esperan

Por: Fabián Flores

Pese a que en Guadalajara se prevé un día medio nublado a nublado, las altas temperaturas no perdonan este 24 de mayo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Pese a que en Guadalajara se prevé un día medio nublado a nublado, las altas temperaturas no perdonan este 24 de mayo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este domingo 24 de mayo, la ciudad de Guadalajara prevé un día con nubosidad y también muy caluroso, según información compartida este día por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored. Te diremos si se esperan lluvias para esta tarde y también te haremos saber las máximas temperaturas que se prevén durante la jornada.

Lluvias en México y Jalisco

Un canal de baja presión en el oriente y sureste de México, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en estados del oriente y centro del país. A su vez, un canal de baja presión sobre el occidente, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, generará lluvias aisladas en zonas de Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco y Colima.

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Para Guadalajara, sin embargo, Meteored no pronostica lluvias este domingo durante la jornada, pero sí la presencia de nubes. Pese al recubrimiento nuboso, las altas temperaturas no perdonan a la capital de Jalisco.

Este 24 de mayo continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperatura en Guadalajara

A continuación, te compartimos las temperaturas máximas que se prevén en Guadalajara este domingo.

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Temperaturas máximas en Guadalajara este 24 de mayo de 2026

HORA TEMPERATURA CIELO SENSACIÓN TÉRMICA
09:00 horas 24 °C Nubes y claros 25 °C
10:00 27 °C Nubes y claros 26 °C
11:00 29 °C Nubes y claros 28 °C
12:00 31 °C Nubes y claros 29 °C
14:00 33 °C Parcialmente nuboso 31 °C
17:00 33 °C Nubes y claros 31 °C
20:00 28 ºC Nubes y claros 27 ºC
23:00 24 ºC Nubes y claros 25 ºC

¿Qué es una onda de calor?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres define una onda de calor como el periodo superior a tres días consecutivos en los cuales un territorio experimenta temperaturas por encima del promedio allí registrado. 

Este criterio aplica tanto para las temperaturas máximas (entre las 14:00 y 16:00 horas) como para las mínimas (entre las 05:00 y 07:00).

Este fenómeno se ve favorecido por la presencia de algún anticiclón en niveles altos de la atmósfera, por lo que se genera un ambiente caluroso.

Temperaturas y radiación para este domingo en Guadalajara

Según información del IAM, Guadalajara prevé un alto índice de radiación para este 24 de mayo. A continuación, los detalles:

  • Temperatura máxima esperada: de 32 a 35 ºC
  • Temperatura mínima: de 16 a 19 ºC
  • Viento: de 8 a 15 kilómetros por hora (km/h)
  • Índice UV: de Alto a Muy Alto entre las 11:00 y las 14:00 horas

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