Este domingo 24 de mayo, la ciudad de Guadalajara prevé un día con nubosidad y también muy caluroso , según información compartida este día por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored. Te diremos si se esperan lluvias para esta tarde y también te haremos saber las máximas temperaturas que se prevén durante la jornada.

Lluvias en México y Jalisco

Un canal de baja presión en el oriente y sureste de México, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en estados del oriente y centro del país. A su vez, un canal de baja presión sobre el occidente, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, generará lluvias aisladas en zonas de Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco y Colima.

Para Guadalajara, sin embargo, Meteored no pronostica lluvias este domingo durante la jornada, pero sí la presencia de nubes . Pese al recubrimiento nuboso, las altas temperaturas no perdonan a la capital de Jalisco .

Este 24 de mayo continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán .

Temperatura en Guadalajara

A continuación, te compartimos las temperaturas máximas que se prevén en Guadalajara este domingo.

Temperaturas máximas en Guadalajara este 24 de mayo de 2026

HORA TEMPERATURA CIELO SENSACIÓN TÉRMICA 09:00 horas 24 °C Nubes y claros 25 °C 10:00 27 °C Nubes y claros 26 °C 11:00 29 °C Nubes y claros 28 °C 12:00 31 °C Nubes y claros 29 °C 14:00 33 °C Parcialmente nuboso 31 °C 17:00 33 °C Nubes y claros 31 °C 20:00 28 ºC Nubes y claros 27 ºC 23:00 24 ºC Nubes y claros 25 ºC

¿Qué es una onda de calor?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres define una onda de calor como el periodo superior a tres días consecutivos en los cuales un territorio experimenta temperaturas por encima del promedio allí registrado.

Este criterio aplica tanto para las temperaturas máximas ( entre las 14:00 y 16:00 horas ) como para las mínimas ( entre las 05:00 y 07:00 ).

Este fenómeno se ve favorecido por la presencia de algún anticiclón en niveles altos de la atmósfera, por lo que se genera un ambiente caluroso.

Temperaturas y radiación para este domingo en Guadalajara

Según información del IAM, Guadalajara prevé un alto índice de radiación para este 24 de mayo. A continuación, los detalles:

Temperatura máxima esperada : de 32 a 35 ºC

: de 32 a 35 ºC Temperatura mínima : de 16 a 19 ºC

: de 16 a 19 ºC Viento : de 8 a 15 kilómetros por hora (km/h)

: de 8 a 15 kilómetros por hora (km/h) Índice UV : de Alto a Muy Alto entre las 11:00 y las 14:00 horas

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