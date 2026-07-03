Entrega Secretaría de Turismo placas de la Guía MICHELIN a 13 restaurantes de Jalisco

Con la entrega de las placas que avalan el reconocimiento de 13 restaurantes de Jalisco en la selección 2026 de la Guía MICHELIN, el estado reafirma a la gastronomía como una de sus principales fortalezas turísticas y como una expresión de identidad que se refleja en sus destinos.

Autoridades estatales y municipales encabezadas por Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, realizaron la entrega oficial de las placas a los establecimientos reconocidos por la prestigiosa publicación gastronómica, en un acto que celebró el talento, la dedicación y el trabajo colectivo que hacen de Jalisco un referente culinario de México.

Las placas se entregaron a los restaurantes Alcalde y Xokol en Guadalajara, ambos distinguidos con una Estrella MICHELIN. Xokol obtuvo además la Estrella Verde MICHELIN por su compromiso con prácticas sostenibles.

También se reconoció a palReal y Tacos y Gorditas Elvira, con la distinción Bib Gourmand, junto con los establecimientos recomendados Allium, Tikuun Comedor Local, Teté Cocina de Barrio, Birriería David, Birriería Las 9 Esquinas y La Docena.

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En Puerto Vallarta, ICÚ Restaurante obtuvo la distinción Bib Gourmand, mientras que Pancho's Takos recibió reconocimiento como restaurante recomendado.

El restaurante Coyul dentro del Four Seasons Tamarindo en Costalegre, en La Huerta, Jalisco, se incluyó en la categoría de restaurantes recomendados, lo que amplía el alcance del reconocimiento hacia distintas regiones del estado.

La distinción internacional visibiliza el talento culinario del Estado y el trabajo de toda la cadena de valor que participa en la experiencia gastronómica, desde productores y agricultores hasta cocineras tradicionales, chefs, equipos de servicio y comunidades que preservan y enriquecen el patrimonio alimentario de la Entidad.

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La incorporación de Jalisco a la selección fortalece la proyección internacional del estado, impulsa la atracción de visitantes nacionales e internacionales y consolida a la gastronomía como un eje estratégico para el desarrollo turístico y económico.

El sello de calidad llega en un momento de gran fortaleza para la industria turística jalisciense.

El Estado recibe anualmente más de 34 millones de visitantes, ocupa el tercer lugar nacional en aportación al PIB turístico y en empleo turístico, y se mantiene como primer lugar nacional en oferta hotelera y en número de establecimientos de hospedaje.

Jalisco cuenta con 83 mil 990 habitaciones de hotel, la segunda mayor oferta de habitaciones del país, lo que confirma su capacidad para recibir a visitantes de todo el mundo.

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El sector turístico también se consolida como un importante generador de oportunidades. Los empleos formales en turismo registran un crecimiento superior a 3 por ciento, con 157 mil 458 personas afiliadas al IMSS, mientras que las actividades turísticas representan 7.7 por ciento de los empleos del estado.

Con más de 46 mil establecimientos de alimentos y bebidas, y una industria restaurantera que aporta alrededor de 20 mil millones de pesos anuales y cerca de 300 mil empleos directos, Jalisco reafirma su posición como uno de los destinos gastronómicos más importantes del país.

La entrega de estas placas representa un reconocimiento al esfuerzo de quienes, a través de los sabores, ingredientes y tradiciones de la cocina jalisciense, crean experiencias memorables para los visitantes y contribuyen al posicionamiento de Jalisco como un destino auténtico, competitivo y de clase mundial. jvelazco

JM