Alejandra recibía a los aficionados colombianos que comenzaban a llenar su bar, ubicado sobre Avenida Chapultepec, cuatro horas antes del partido entre Colombia y República Democrática del Congo. Como gerente del establecimiento, comentó que la escena no era nueva: desde el arranque del Mundial han registrado llenos totales durante varios encuentros, entre ellos los de México, España y Alemania.

Los turistas abarrotaron las mesas y prolongaron en el restaurante el ambiente festivo que se vive tanto en el FIFA Fan Festival como en La Minerva. Gracias a que el negocio contrató la suscripción comercial de IZZI para transmitir los partidos, la afluencia de clientes aumentó considerablemente desde los primeros días de la Copa del Mundo.

Comerciantes tapatíos optaron por acatar la disposición que obliga a contar con una licencia comercial para transmitir los encuentros mundialistas, por lo que restaurantes y bares se han convertido en una alternativa para disfrutar del torneo.

“Nos ha ido muy bien. Desde que comenzó el tema de las supuestas multas decidimos contratar la suscripción para comercios y no hemos tenido ningún problema. Esperemos que México llegue, por lo menos, a la Semifinal para seguir teniendo días llenos”.

En el Centro de Zapopan, Axel, mesero de un restaurante, explicó que los propietarios contrataron el servicio empresarial una semana antes del Mundial. “Nos ha ido muy bien. Cuando juega México tenemos lleno total…”.

Días antes del arranque del torneo se difundió que los establecimientos que transmitieran partidos con una suscripción residencial podrían enfrentar multas superiores al medio millón de pesos. La Ley Federal del Derecho de Autor prohíbe la comunicación pública de obras protegidas sin autorización del titular de los derechos, por lo que únicamente pueden proyectarse los encuentros mediante una suscripción comercial destinada a negocios con fines de lucro.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aclaró que solo actúa ante denuncias de los titulares de los derechos, por lo que no realiza operativos ni clausuras de oficio. Sin embargo, recomendó a restaurantes y bares contratar la licencia correspondiente para evitar sanciones.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) informó a sus afiliados que las suscripciones personales no pueden utilizarse para transmitir partidos dentro de un establecimiento comercial, ya que esa práctica constituye comunicación pública. “Las cuentas personales y plataformas residenciales están diseñadas exclusivamente para uso doméstico. Utilizarlas en un restaurante puede generar incumplimientos contractuales y riesgos relacionados con los derechos de transmisión”.

Ese fue el caso de Abel, gerente de otro restaurante ubicado en Avenida Vallarta. Explicó que, tras conocerse las posibles sanciones, la empresa instruyó a todas sus sucursales a contratar las suscripciones comerciales para evitar problemas legales.

En México, Televisa posee los derechos de transmisión del Mundial mediante los servicios de IZZI Negocios y Sky Business. Por ello, la Canirac recomienda a restaurantes y bares verificar con su proveedor que el paquete contratado incluya la autorización para uso comercial en establecimientos o espacios públicos.

Impacto en los derechos de transmisión del Mundial

Uno de los principales ingresos del Mundial provendrá de los derechos de transmisión. Se estima que la venta de derechos televisivos y digitales generará cerca de cuatro mil millones de dólares, 23% más que en Qatar 2022, impulsada por el mayor número de partidos, el crecimiento del streaming y el interés de nuevos mercados.

Estados Unidos concentrará la mayor parte de los beneficios económicos al albergar 78 de los 104 encuentros del torneo, incluidas las fases decisivas. Su amplia infraestructura hotelera, aeroportuaria y comercial lo convierte en el principal receptor del gasto turístico generado por la competencia.

Sin embargo, diversos análisis prevén que la llegada de turistas internacionales podría ser menor a la esperada debido a factores externos, como las políticas migratorias del presidente Donald Trump. La Asociación Hotelera Americana reportó que ocho de cada 10 hoteles registran menos reservaciones de las previstas, aunque ha aumentado la renta de casas y departamentos.

Aun con esos desafíos, especialistas consideran que el Mundial de 2026 establecerá un nuevo referente para la industria deportiva global. La combinación de más partidos, mayor asistencia, una oferta turística ampliada y nuevos modelos de comercialización apunta a convertir esta edición en la Copa del Mundo más lucrativa de todos los tiempos.

Transmitir partidos cuesta entre 4 mil y 23 mil pesos

Los restaurantes y bares que deseen transmitir los partidos del Mundial 2026 deberán adquirir una licencia comercial cuyo costo varía según el tamaño del establecimiento. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), las tarifas van de cuatro mil 650 a los 23 mil 250 pesos. Incluyen la autorización para proyectar legalmente los 104 encuentros del torneo.

El monto de la licencia depende de la capacidad del negocio. Los establecimientos con hasta cinco mesas deberán pagar cuatro mil 650 pesos. Aquellos que cuentan con entre seis y 20 mesas cubrirán una cuota de 13 mil 950 pesos. En tanto, los restaurantes y bares con más de 20 mesas deberán desembolsar 23 mil 250 pesos para obtener el permiso correspondiente. En todos los casos, los afiliados a la Canirac pueden acceder a descuentos.

La Cámara explicó que estas licencias permitieron a los comercios transmitir de manera legal los encuentros de la Copa del Mundo durante los 39 días de competencia. De esta manera, los negocios de menor capacidad acceden a la tarifa más baja, mientras que los establecimientos con mayor aforo cubren el monto más elevado, conforme al esquema establecido para el uso comercial de los derechos de transmisión.

Los interesados pueden contratar el servicio mediante las plataformas IZZI Negocios y Sky Business, que cuentan con paquetes diseñados específicamente para restaurantes, bares y otros establecimientos comerciales. La finalidad es que los negocios puedan ofrecer a sus clientes la transmisión de los partidos sin incumplir la legislación en materia de derechos de autor y propiedad intelectual.

La Canirac señaló que la contratación de estas licencias representa una inversión que puede traducirse en mayores ingresos durante el Mundial, ya que miles de aficionados buscan establecimientos donde seguir los encuentros en un ambiente de convivencia. El organismo hizo un llamado a los empresarios del sector gastronómico a optar por los paquetes comerciales y aprovechar la derrama económica que generará el torneo.

Los restaurantes que adquirieron licencias han tenido una derrama económica importante. ESPECIAL

Derechos y restricciones

El Mundial de 2026 dejará una derrama económica estimada en 560 millones de dólares para la industria restaurantera en México, impulsada por el mayor consumo y la llegada de turistas nacionales e internacionales.

La Canirac mantiene comunicación permanente con las autoridades mexicanas y con los titulares de los derechos de transmisión para informar a sus afiliados sobre las disposiciones aplicables durante la Copa del Mundo y evitar sanciones.

Las suscripciones residenciales o personales, incluidas las plataformas de streaming contratadas para uso doméstico, no autorizan la transmisión pública de los partidos en establecimientos comerciales.

Los restaurantes y demás negocios deben verificar que el paquete contratado incluya expresamente la licencia para uso comercial antes del inicio del torneo.

La justa más lucrativa de la historia

El Mundial de 2026 no solo será la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá; también se perfila como la edición más rentable en la historia del futbol. Impulsado por la ampliación del torneo, el crecimiento del turismo y un modelo comercial más robusto, la FIFA estima un impacto económico global cercano a los 80 mil millones de dólares y la creación de alrededor de 824 mil empleos en sectores como hotelería, transporte, comercio, gastronomía, construcción y entretenimiento.

La justa también será la más costosa. La inversión total superará los 14 mil millones de dólares, de los cuales unos siete mil 500 millones provendrán del gasto de los aficionados en boletos, hospedaje, transporte, alimentos y otros servicios. La FIFA aportará tres mil 800 millones, mientras que las ciudades sede invertirán alrededor de dos mil 800 millones en infraestructura, estadios, movilidad y adecuaciones urbanas.

La venta de boletos será uno de los principales motores de ingresos. Se prevé recaudar cerca de tres mil millones de dólares, más del triple que en Qatar 2022, gracias al aumento de 32 a 48 selecciones y de 64 a 104 partidos, lo que permitirá recibir a millones de aficionados adicionales. A ello se suma un sistema de precios dinámicos que ajusta el costo de las entradas conforme aumenta la demanda, con el objetivo de maximizar la recaudación por taquilla.

CT