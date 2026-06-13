Mesas repletas de estampas, álbumes abiertos sobre las piernas, familias enteras comparando números y niños corriendo de un lado a otro en busca de esa carta que falta. La fiebre mundialista se apoderó este sábado de Plaza Patria con la llegada de la Panini Fan Zone, un espacio que reunió a centenares de aficionados que llegaron rituales al intercambio de estampas.

Desde temprana hora, personas de todas las edades ocuparon los espacios destinados al intercambio. Las frases “¿cuál te falta?”, “¿la tienes repetida?” o “te la cambio por esta” se escucharon constantemente en un ambiente donde el verdadero premio era acercarse un poco más a completar el álbum.

Entre los asistentes estuvo David Tamaño, quien llegó con una de las cartas más buscadas por los coleccionistas: la de Cristiano Ronaldo, que de acuerdo con algunos sitios especializados en internet ha alcanzado un valor de hasta nueve mil pesos. Sin embargo, para él el precio no era lo más importante.

El espacio reunió a centenares de aficionados que llegaron rituales al intercambio de estampas. EL INFORMADOR/H. Navarro

Su intención era intercambiarla por un paquete completo de estampas que le permitiera avanzar considerablemente en su colección.

Uno de los aficionados que acudió al encuentro fue Luis Fernando García, ingeniero de 34 años, quien confesó que desde que inició la colección ha invertido alrededor de tres mil pesos entre sobres y algunas estampas especiales.

“Es una tradición que tengo desde niño. Ahora vengo con mis hijos y lo hacemos juntos. Ya tenemos casi lleno el álbum, pero todavía nos falta la estampa de Kylian Mbappé y algunas especiales. Por eso estos eventos son importantes porque aquí puedes encontrar a personas que buscan exactamente lo que tú tienes repetido”, expresó.

Desde temprana hora, personas de todas las edades ocuparon los espacios destinados al intercambio. EL INFORMADOR/H. Navarro

La emoción también la compartió María Fernanda López, estudiante universitaria de 21 años, quien aseguró haber destinado cerca de mil 500 pesos a su colección.

“Yo pensé que iba a gastar menos, pero empiezas comprando un sobre y después quieres más porque siempre falta alguna. Vine hoy con una carpeta llena de repetidas para cambiar. Me falta la de Lionel Messi en su versión especial y espero encontrar a alguien que la tenga”, relató.

Las estampas especiales fueron las más buscadas por los coleccionistas. EL INFORMADOR/H. Navarro





A unos metros de distancia, entre montones de cartas ordenadas por números, también se encontraba Jorge Ramírez, comerciante de 45 años, quien acudió acompañado de su hijo.

“Entre los dos hemos gastado unos dos mil pesos. Para nosotros es un momento de convivencia. Nos falta completar el equipo de México y algunas cartas brillantes, así que estaremos viniendo a todos los intercambios que podamos”, dijo.

Raúl Martínez Martínez, encargado de la activación, explicó que la Panini Fan Zone busca convertirse en un punto de reunión para los aficionados al futbol y coleccionistas, ofreciendo actividades para toda la familia.

El espacio también con un DJ, juegos de habilidad, dinámicas con premios y una máquina dispensadora. EL INFORMADOR/H. Navarro





“Hoy es el inicio del Panini Experience. Tenemos actividades, juegos, una tienda, el intercambio de cartas y también está Mi Panini, donde puedes imprimir tu propia estampita del Mundial. La gente se toma una fotografía y puede formar parte del álbum como si fuera un jugador más”, explicó.

El espacio también cuenta con un DJ, juegos de habilidad relacionados con el futbol, dinámicas con premios y una máquina dispensadora donde los asistentes pueden adquirir los productos que necesiten para continuar con su colección.

Martínez destacó que, aunque existe un mercado donde algunas estampas pueden alcanzar precios elevados, dentro de la zona de intercambio la intención es preservar el espíritu original del coleccionismo.

“La gran mayoría viene a intercambiar, que es lo interesante de esto. Se vienen las familias y aquí están intercambiando todo el tema de las estampitas. Dentro del lugar de intercambio no se puede hacer la venta, es puro intercambio porque realmente lo que buscamos es que sea algo muy familiar”, señaló.

La Panini Fan Zone permanecerá en Plaza Patria durante una semana y estará abierta todos los días en un horario de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

JM