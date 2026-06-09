Estampas gigantes Panini del Mundial 2026 llegan a Guadalajara

Los Mundiales y el álbum Panini han ido de la mano desde 1970. Son ya 56 años de historia que pueden apreciarse en la exposición de estampas monumentales que la editorial ha montado en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En la Perla Tapatía, la muestra fue inaugurada el pasado 5 de junio.

Quince piezas en gran formato, reproducciones de las estampas del álbum de cada Mundial desde 1970, han sido instaladas en Plaza Patria. Se trata de una oportunidad para recordar a los jugadores más destacados, apreciar la evolución del diseño y, por supuesto, tomarse una fotografía.

La exposición fue montada en la planta baja de la plaza, justo afuera de la tienda Panini, donde también se ha instalado una zona de intercambio de estampas y convivencia entre aficionados.

El recorrido por la historia mundialista inicia con el cromo del Rey Pelé para el Mundial de su consagración, cuando condujo a la Verdeamarelha a convertirse en la primera selección tricampeona del mundo y adjudicarse la Copa Jules Rimet, el primer trofeo oficial de la Copa Mundial de Futbol.

La exposición continúa con un jugador icónico por cada edición. Para la de 1978, Panini eligió a Hugo Sánchez, entonces de 19 años y figura emergente de la Selección Mexicana; la legendaria estampa de Diego Armando Maradona representa el Mundial de México 1986.

Lothar Matthäus, Romario, Zinedine Zidane, Ronaldo, Francesco Totti, Andrés Iniesta y Lionel Messi son otras de las figuras reproducidas. Para representar al Mundial de 2026 fue elegido Cristiano Ronaldo.

La exposición pudo apreciarse el mes pasado en la Ciudad de México, donde entre el 3 y el 31 de mayo las figuras se convirtieron en un atractivo adicional para los visitantes del Paseo de la Reforma.

Por su parte, la muestra que actualmente puede verse en la glorieta de Los Duendes, en San Pedro Garza García, dentro de la zona metropolitana de Monterrey, es distinta e incluye a más futbolistas mexicanos que destacaron en los mundiales, como Jared Borgetti, Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez y Javier “Chicharito” Hernández.

Panini Fan Zone en Guadalajara

La tienda Panini de Plaza Patria tiene preparada para los días 13 y 14 de junio la Panini Fan Zone, donde se realizarán diversas actividades alusivas al Mundial, entre ellas intercambio de estampas y venta de productos especiales.

