Domingo, 14 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

El clima en Chapala para este domingo 14 de junio anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 71%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 15 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Martes 16 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Miércoles 17 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Jueves 18 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa
Clima en Cancún
Clima en Zapopan
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tonalá
Clima en Ciudad de México
Clima en Mazamitla
Clima en El Salto
Clima en Guadalajara
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones