Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

El clima en El Salto para este domingo 14 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 71%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Martes 16 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga