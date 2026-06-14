Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

El clima en El Salto para este domingo 14 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 71%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 16 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

