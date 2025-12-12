La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó a través de redes sociales de la Policía municipal la realización de un operativo de seguridad en la colonia Hernández Loza, por el que resultaron detenidas nueve personas y aseguradas ocho armas de fuego. La acción se realizó en coordinación con elementos de la Comunidad Oblatos, y de los grupos Lobos y Gamas, así como de las organizaciones gubernamentales Secretaría de Seguridad Jalisco y Guardia Nacional, como parte del Operativo Interinstitucional en la zona.

Todo comenzó con un reporte a través del C5 Guadalajara de personas portadoras de aparentemente armas de fuego en los cruces Hacienda La Calera y Miguel Noriega en la colonia mencionada. Ante ello, en el sitio se presentaron elementos del Grupo Lobos, del Escuadrón Motorizado Gamas y policías de la comunidad Oblatos, quienes observaron a ocho hombres y una mujer que cumplían con las características proporcionadas por el reporte.

Por ello, los oficiales les marcaron el alto y se les realizó una revisión conforme a protocolo. Resultado de ello les localizaron ocho armas de fuego, diez cargadores y cerca de 115 cartuchos útiles aparentemente calibre 9 y 380 milímetros que fueron asegurados.

Los detenidos se identificaron como Gabriel "N" y Víctor Manuel "N" de 42 años, Oscar Guadalupe "N" de 26 años, César Oswaldo "N" de 19 años, Nicxia Amairani "N" de 19 años, Ángel Gabriel "N" de 18 años, Ismael "N" de 34 años, Jonathan Enrique "N" de 22 años y Bryan Ricardo "N" de 24 años de edad. Todos ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrar su respectiva carpeta de investigación y determinar su situación legal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB