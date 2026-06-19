En sólo dos días caen más de 70 conductores en 'El Torito' por rebasar los niveles de alcohol

Tan sólo entre el jueves 18 de junio del 2026 y la madrugada de este viernes 19 de junio, oficiales de la Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad remitieron al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) a un total de 73 personas por conducir aparentemente bajo los influjos del alcohol, además de aplicar 27 infracciones en acciones relacionadas con el operativo Salvando Vidas, conocido popularmente como "El Torito".

Una de las intervenciones se dio en el cruce de la Avenida Juan Palomar y Arias y Paseo Royal Country, en la colonia Royal Country, de Zapopan. En el lugar, oficiales viales atendieron el reporte de un automotor que perdió el control, invadió el carril contrario e impactó a otros dos vehículos contra una malla ciclónica. Derivado del siniestro, dos de sus ocupantes resultaron lesionados, mismos que fueron atendidos por los Servicios Médicos Municipales.

"Al detectar que el automovilista presentaba aparente aliento alcohólico, los agentes solicitaron la realización de una prueba de alcoholimetría, la cual resultó positiva, procediendo con su retención y traslado a las instalaciones del CURVA", señaló la Comisaría Vial a través de un comunicado.

ESPECIAL/Policía Vial





Otro de los hechos ocurrió en el cruce de la calle Constelación y El Rosario, en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, donde elementos de la Policía Vial atendieron el reporte de un percance entre dos automóviles.

En el sitio, el presunto responsable se encontraba al interior de su unidad aparentemente dormido y con presunto aliento alcohólico. Tras aplicarle la prueba de alcoholimetría ésta dio un resultado positivo, por lo que conforme al nivel registrado de alcoholemia, ameritó la aplicación de una sanción económica.

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Otra de las intervenciones se dio en Zapopan; uniformados viales acudieron a la avenida Adolfo López Mateos y la calle Pegaso, en la colonia La Calma, para atender un percance entre dos vehículos particulares. Durante el resguardo del siniestro, los oficiales detectaron presunto aliento alcohólico en uno de los conductores, por lo que se le aplicó el examen de alcoholimetría; al resultar positivo y de acuerdo con el nivel detectado en el organismo, se procedió también con una sanción económica.

El resto de las sanciones se dio en hechos diversos y en los puntos de alcoholimetría instalados de manera aleatoria en distintos puntos de la ciudad.

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SABER MÁS:

El operativo Salvando Vidas es una estrategia de seguridad vial de carácter preventivo, cuyo objetivo es la reducción significativa de los accidentes de tránsito, decesos y lesiones graves asociadas a la conducción bajo los efectos del alcohol.

En caso de superar los límites legales de alcohol en el organismo, la autoridad procede con la aplicación de las sanciones correspondientes: éstas consisten en la retención del vehículo, multas económicas que van de los 16 mil 971 a 22 mil 628 pesos y, en casos específicos, la retención administrativa o la detención inconmutable del conductor, tal como lo estipula el Artículo 374, fracción VI de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

JM