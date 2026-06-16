Este martes la Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad dio a conocer que sus oficiales remitieron al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) a un total de 106 personas quienes conducían aparentemente bajo los influjos del alcohol, en intervenciones registradas durante el fin de semana.

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Entre los hechos más relevantes, refirió la corporación, se encontró el ocurrido en Camino Unión del 4 y Avenida El Cuervo, en la Colonia Colinas del Roble, de Tlajomulco de Zúñiga.

Accidentes viales movilizan a oficiales y revelan presencia de alcohol en conductores

En el lugar, oficiales viales atendieron el reporte de un automotor que perdió el control, se impactó contra la malla ciclónica y terminó sobre las vías de la Línea 4 del Tren Ligero.

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Los agentes detectaron que el automovilista presentaba aparente aliento alcohólico, por lo que le aplicaron una prueba de alcoholimetría, la cual resultó positiva y derivó en su retención y el resguardo de la unidad.

El segundo hecho se suscitó en Avenida López Mateos Sur y la Calle Constelación, en la Colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, donde elementos de la Policía Vial atendieron el reporte de un percance.

En el sitio, un vehículo que era conducido por una mujer que presuntamente había ingerido bebidas alcohólicas terminó impactándose contra un camellón, además de provocar daños en un parabús y un poste de CFE, así como el derribo de un árbol.

Tras descartar la presencia de personas lesionadas, se aplicó el examen de alcoholimetría a la presunta responsable, el cual confirmó que excedía los límites permitidos.

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En Zapopan, elementos viales atendieron un percance entre un vehículo particular y una bicicleta en Camino a Santa Ana Tepetitlán y Paseo de la Familia , en la Colonia Francisco Sarabia. Mientras resguardaban los indicios del siniestro, donde el ocupante del vehículo no motorizado resultó con aparentes lesiones leves, los uniformados percibieron aparente aliento alcohólico en el conductor del automóvil.

Tras aplicarle una prueba de alcoholimetría, resultó positiva, por lo que se procedió al retiro de la unidad y su traslado correspondiente a las instalaciones del CURVA.

Mientras que en Tlaquepaque, cuando oficiales atendían el reporte de un incidente con una motocicleta involucrada en Carretera a Chapala y Periférico, en la Colonia La Micaelita, detectaron la posible presencia de aliento alcohólico en su conductor, por lo que al aplicarse una prueba, esta salió positiva y fue remitido. El resto, estuvieron involucrados en percances viales ocurridos en Guadalajara y Zapopan.

SABER MÁS:

El operativo "Salvando Vidas" es una estrategia de seguridad vial de carácter preventivo, cuyo objetivo es la reducción significativa de los accidentes de tránsito, decesos y lesiones graves asociadas a la conducción bajo los efectos del alcohol.

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En caso de superar los límites legales de alcohol en el organismo, la autoridad procede con la aplicación de las sanciones correspondientes.

Estas consisten en la retención del vehículo, multas económicas que van de los 16 mil 971 a 22 mil 628 pesos y, en casos específicos, la retención administrativa o la detención inconmutable del conductor, tal como lo estipula el Artículo 374, fracción VI de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

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