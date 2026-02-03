Empresas apoyan en la construcción de humedales en Jalisco

Este lunes 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales y en Jalisco existen ejemplos de colaboración entre empresas y los ayuntamientos en la construcción de humedales en el estado.

Una de ellas es Tequila Don Julio que construyó dos humedales artificiales en San Diego de Alejandría, Jalisco mediante los cuales se busca sanar las aguas residuales de la cabecera municipal, para brindar agua limpia a los agricultores de la zona.

En un esfuerzo conjunto entre el municipio de San Diego de Alejandría, la Junta Intermunicipal de Altos Norte y Pronatura, en 2023 se construyeron estos dos humedales artificiales con una superficie equivalente a siete albercas olímpicas, y ahora son una solución natural que trata las aguas residuales del municipio, con una capacidad de 9 litros por segundo (lps) entre ambos.

Gracias a este proyecto, operado por el Gobierno Municipal, los agricultores de la zona pudieron superar la sequía ya que el agua tratada del humedal artificial es apta para el riego de cultivos forrajeros. Además, este espacio contribuye a la recuperación de la biodiversidad de la zona, especialmente de las especies de aves migratorias.

José de Jesús Sánchez González, presidente municipal de San Diego de Alejandría, explicó que este municipio se ha convertido en referente en la región en el tratado de aguas residuales a través de los humedales.

"Estamos contribuyendo a nuestro medio ambiente entregando agua limpia con una calidad para riego", explicó.

Añadió que el humedal requiere de un bajo costo de mantenimiento por lo que es ideal para municipios pequeños que no cuentan con recursos para la construcción de una planta de tratamiento.

Consolidan humedal en Cihuatlán

Otro ejemplo es el de Cihuatlán que se construyó con el apoyo de Arca Continental en alianza con Coca-Cola México, y con el acompañamiento técnico de Pronatura México y Pronatura Noroeste. A más de cuatro años de su entrada en operación, en agosto de 2021, el humedal artificial de Cihuatlán se ha consolidado como una solución sostenible para el tratamiento de aguas residuales municipales, contribuyendo de manera permanente a la mejora de la calidad del agua y a la protección de los ecosistemas locales.

El proyecto permite tratar mil 072.2 millones de litros de agua residual al año, opera con un flujo constante de 34 litros por segundo, con capacidad de hasta 35 lps, y beneficiando a 18,787 personas.

El agua tratada se destina al dren agrícola de Jalisco, contribuyendo a la recuperación del río Marabasco y de cuerpos de agua asociados, además de reducir riesgos sanitarios y disminuir la presión sobre los acuíferos locales. Como parte de su impacto social y económico, el humedal abastece un vivero agroforestal municipal de 780 m², destinado a la producción de plantas ornamentales.

Los humedales artificiales son sistemas diseñados por el ser humano que replican procesos naturales de filtración, sedimentación y depuración del agua. En México se utilizan principalmente para tratamiento de aguas residuales municipales e industriales, manejo de escurrimientos agrícolas, control de inundaciones y, en menor medida, como infraestructura verde urbana.



YC