Módulos de vacunación contra el sarampión, ubica el más cercano a tu domicilio

La Zona Metropolitana de Guadalajara es donde la concentración de contagios mantiene en alerta al sistema sanitario

Por: Elsy Angélica Elizondo

Las autoridades reiteran que la vacunación oportuna sigue siendo la medida más efectiva para cortar la cadena de transmisión. SECRETARÍA DE SALUD JALISCO / CANVA

El sarampión vive uno de sus puntos más críticos en Jalisco. Desde 2025, el estado enfrenta un brote que no ha logrado contenerse y que sigue activo durante enero de 2026. La Secretaría de Salud estatal reporta más de mil 200 casos confirmados, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde la concentración de contagios mantiene en alerta al sistema sanitario. 

Hasta ahora se registran dos defunciones y 28 hospitalizaciones derivadas del virus, situación que obligó a reforzar las jornadas de vacunación y los operativos de vigilancia epidemiológica. Las autoridades reiteran que la vacunación oportuna sigue siendo la medida más efectiva para cortar la cadena de transmisión.

Jalisco, el Estado con más casos a nivel nacional 

El repunte coloca a la entidad a la cabeza del país en número de contagios. Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque son los municipios más afectados. Ante ello, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) mantiene cercos sanitarios y monitoreo permanente para reducir la propagación y proteger a los grupos más vulnerables.

Vacunación: prioridad inmediata 

La SSJ busca alcanzar al menos 95% de cobertura entre bebés, niños, adolescentes y adultos para controlar el brote. Actualmente, se ofrecen vacunas en más de 670 unidades médicas distribuidas en los 125 municipios, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas (algunas hasta las 18:00 o durante fines de semana). Además, operan 40 módulos itinerantes en espacios públicos y brigadas casa por casa, así como macromódulos en las Cruces Verdes y centros administrativos.

Módulos de vacunación

Los principales módulos de vacunación en Jalisco se encuentran en:

Tlaquepaque / Tlajomulco

  • Centro de Salud Buenos Aires
  • Centro de Salud Rosales
  • Centro de Salud Las Juntas
  • Centro de Salud Santa María
  • Centro de Salud Tlajomulco (Centro Administrativo Tlajomulco, Tlajomulco de Zúñiga)
  • Presidencia Municipal de Tlaquepaque (colonia Centro, Independencia 58) 
  • Unidad Deportiva Chivabarrio (colonia Hacienda Santa Fe) 
  • Soriana Santa Fe (colonia Hacienda Santa Fe) 
  • Central Nueva Tlaquepaque (colonia Nueva Central Camionera)

Zapopan

  • Centro de Salud Zapopan Norte I
  • Centro de Salud Echeverría
  • Centro de Salud Santa Cecilia
  • Centro de Salud San Andrés
  • Centro Integral de Servicios Zapopan (Prolongación Laureles 300, a un costado del Estadio Charros, colonia Tepeyac) 
  • Hospitalito 
  • Cruz Verde Villa de Guadalupe 
  • Cruz Verde Norte 
  • Cruz Verde Sur 
  • Hospital General de Occidente 
  • Centro de Salud San Cristóbal de la Barranca 
  • Centro de Salud La Martinica 
  • Centro de Salud Balcones de La Cantera 
  • Centro de Salud Lomas de Tabachines 
  • Centro de Salud Nuevo Vergel 
  • Centro de Salud Arroyo Hondo 
  • Centro de Salud Mesa Colorada 
  • Centro de Salud Mesa de Ocotes 
  • Centro de Salud Indígena de Mezquitán 
  • Centro de Salud Santa Ana Tepetitlán 
  • Centro de Salud Lomas de la Primavera 
  • Centro de Salud Arenales Tapatíos 
  • Centro de Salud Miramar 
  • Centro de Salud El Briseño 
  • Centro de Salud Ciudad Granja 
  • Centro de Salud San Juan de Ocotán 
  • Centro de Salud Paraísos del Colli 
  • Centro de Salud Santa María del Pueblito 
  • Centro de Salud Hogares de Nuevo México 
  • Centro de Salud Nuevo México 
  • Centro de Salud Tesistán 
  • Centro de Salud La Magdalena 
  • Centro de Salud El Zapote 
  • Centro de Salud Los Cajetes Centro de Salud Loma Bonita 
  • Centro de Salud Francisco Sarabia 
  • Centro de Salud El Colli 
  • Centro de Salud Constitución 
  • Centro de Salud Benito Juárez 
  • Centro de Salud Atemajac 
  • Centro de Salud Santa Margarita 
  • Centro de Salud Zapopan Norte II 
  • Centro de Salud Nextipac 
  • Centro de Salud San Esteban 
  • Centro de Salud La venta del Astillero 
  • Centro de Salud San Isidro 
  • Centro de Salud La Primavera
  • Presidencia Municipal de Zapopan

Tonalá, El Salto y alrededores

  • Centro de Salud Loma Bonita
  • Centro de Salud Alamedas de Zalatitán
  • Centro de Salud Colonia Jalisco
  • Centro de Salud Basilio Vadillo
  • Centro de Salud Tonalá (Hospital Tonalá Centro, planta alta – macromódulo permanente desde enero de 2026, de 09:00 a 18:00 horas)
  • Centro de Salud El Salto
  • Hospital Civil de Oriente
    Nuevo Periférico Oriente S/N, colonia La Guadalupana, Tonalá.
    Junto al CUTonalá de la UdeG.
    Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. 
  • Presidencia Municipal de Tonalá

Guadalajara 

  • Todas las unidades de Cruz Verde Guadalajara 
    - Cruz Verde Dr. Mario Rivas Souza, ubicada en Periférico Manuel Gómez Morín.
    - Cruz Verde Dr. Ernesto Arias González, en la zona de Analco y Los Ángeles.
    - Cruz Verde Dr. Leonardo Oliva Alzaga, sobre avenida Cruz del Sur.
    - Cruz Verde Dr. Jesús Delgadillo Araujo, en la colonia Santa Teresita.
    - Cruz Verde Dr. Francisco Ruiz Sánchez, en la zona Centro.
    - Cruz Verde Dr. Ignacio Allende, al oriente de la ciudad.
  • Unidad Médica Básica Tetlán Mercedes Celis (Abre sábados y domingos de 08:00 a 20:00 horas)
  • Unidad Los Ángeles y calle Analco S/N (lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas) 
  • Estación Juárez del Tren Ligero (Guadalajara) 
  • Explanada de Alcalde y Juan Manuel (Guadalajara)
  • Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde
    - Módulo de Vacunas para niñas y niños menos de 12 años
    Planta baja del Edificio de Consulta Externa
    Calle Coroniel Calderón 777, colonia El Retiro. 
    Lunes a viernes en horario de 08:00 a 18:00 horas. 
    - Módulo Especial para población de 12 a 49 años
    Calle Hospital 314, colonia El Retiro.
    Lunes a viernes en horario de 08:00 a 13:00 horas. 
  • Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca
    - Módulo de Vacunas contra sarampión para población de 6 meses hasta 49 años. 
    Puerta principal
    Calle Salvador Quevedo y Zubieta 750, colonia Independencia. 
    Lunes a viernes en horario de 08:00 a 18:00 horas. 
    - Área de Vacunas, con distinta vacunas disponibles para completar esquemas de vacunación a personar de todas las edades. 
    Planta baja junto a Consulta de Primera Vez. 
    Calle Salvador Quevedo y Zubieta 750, colonia Independencia. 
    Lunes a viernes de 08:00 a13:30 horas.
  • Estaciones de Siteur
  • Presidencia Municipal de Guadalajara.

También hay módulos en plazas públicas, mercados, centros comerciales y recaudadoras. 

Garantizan abasto de la vacuna

Hasta el momento, Jalisco cuenta con dos millones de dosis destinadas a la actual campaña. Desde agosto de 2025 se han aplicado 820 mil vacunas, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado.

La Secretaría de Salud federal y la estatal aseguran que el suministro está garantizado para cubrir la demanda en todo el territorio jalisciense. 

