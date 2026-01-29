El sarampión vive uno de sus puntos más críticos en Jalisco. Desde 2025, el estado enfrenta un brote que no ha logrado contenerse y que sigue activo durante enero de 2026. La Secretaría de Salud estatal reporta más de mil 200 casos confirmados, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara , donde la concentración de contagios mantiene en alerta al sistema sanitario.

Hasta ahora se registran dos defunciones y 28 hospitalizaciones derivadas del virus, situación que obligó a reforzar las jornadas de vacunación y los operativos de vigilancia epidemiológica. Las autoridades reiteran que la vacunación oportuna sigue siendo la medida más efectiva para cortar la cadena de transmisión.

Jalisco, el Estado con más casos a nivel nacional

El repunte coloca a la entidad a la cabeza del país en número de contagios. Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque son los municipios más afectados. Ante ello, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) mantiene cercos sanitarios y monitoreo permanente para reducir la propagación y proteger a los grupos más vulnerables.

Vacunación: prioridad inmediata

La SSJ busca alcanzar al menos 95% de cobertura entre bebés, niños, adolescentes y adultos para controlar el brote. Actualmente, se ofrecen vacunas en más de 670 unidades médicas distribuidas en los 125 municipios, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas (algunas hasta las 18:00 o durante fines de semana). Además, operan 40 módulos itinerantes en espacios públicos y brigadas casa por casa, así como macromódulos en las Cruces Verdes y centros administrativos.

Módulos de vacunación

Los principales módulos de vacunación en Jalisco se encuentran en:

Tlaquepaque / Tlajomulco

Centro de Salud Buenos Aires

Centro de Salud Rosales

Centro de Salud Las Juntas

Centro de Salud Santa María

Centro de Salud Tlajomulco (Centro Administrativo Tlajomulco, Tlajomulco de Zúñiga)

Presidencia Municipal de Tlaquepaque (colonia Centro, Independencia 58)

Unidad Deportiva Chivabarrio (colonia Hacienda Santa Fe)

Soriana Santa Fe (colonia Hacienda Santa Fe)

Central Nueva Tlaquepaque (colonia Nueva Central Camionera)

Zapopan

Centro de Salud Zapopan Norte I

Centro de Salud Echeverría

Centro de Salud Santa Cecilia

Centro de Salud San Andrés

Centro Integral de Servicios Zapopan (Prolongación Laureles 300, a un costado del Estadio Charros, colonia Tepeyac)

Hospitalito

Cruz Verde Villa de Guadalupe

Cruz Verde Norte

Cruz Verde Sur

Hospital General de Occidente

Centro de Salud San Cristóbal de la Barranca

Centro de Salud La Martinica

Centro de Salud Balcones de La Cantera

Centro de Salud Lomas de Tabachines

Centro de Salud Nuevo Vergel

Centro de Salud Arroyo Hondo

Centro de Salud Mesa Colorada

Centro de Salud Mesa de Ocotes

Centro de Salud Indígena de Mezquitán

Centro de Salud Santa Ana Tepetitlán

Centro de Salud Lomas de la Primavera

Centro de Salud Arenales Tapatíos

Centro de Salud Miramar

Centro de Salud El Briseño

Centro de Salud Ciudad Granja

Centro de Salud San Juan de Ocotán

Centro de Salud Paraísos del Colli

Centro de Salud Santa María del Pueblito

Centro de Salud Hogares de Nuevo México

Centro de Salud Nuevo México

Centro de Salud Tesistán

Centro de Salud La Magdalena

Centro de Salud El Zapote

Centro de Salud Los Cajetes Centro de Salud Loma Bonita

Centro de Salud Francisco Sarabia

Centro de Salud El Colli

Centro de Salud Constitución

Centro de Salud Benito Juárez

Centro de Salud Atemajac

Centro de Salud Santa Margarita

Centro de Salud Zapopan Norte II

Centro de Salud Nextipac

Centro de Salud San Esteban

Centro de Salud La venta del Astillero

Centro de Salud San Isidro

Centro de Salud La Primavera

Presidencia Municipal de Zapopan

Tonalá, El Salto y alrededores

Centro de Salud Loma Bonita

Centro de Salud Alamedas de Zalatitán

Centro de Salud Colonia Jalisco

Centro de Salud Basilio Vadillo

Centro de Salud Tonalá (Hospital Tonalá Centro, planta alta – macromódulo permanente desde enero de 2026, de 09:00 a 18:00 horas)

Centro de Salud El Salto

Hospital Civil de Oriente

Nuevo Periférico Oriente S/N, colonia La Guadalupana, Tonalá.

Junto al CUTonalá de la UdeG.

Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.

Nuevo Periférico Oriente S/N, colonia La Guadalupana, Tonalá. Junto al CUTonalá de la UdeG. Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. Presidencia Municipal de Tonalá

Guadalajara

Todas las unidades de Cruz Verde Guadalajara

- Cruz Verde Dr. Mario Rivas Souza, ubicada en Periférico Manuel Gómez Morín.

- Cruz Verde Dr. Ernesto Arias González, en la zona de Analco y Los Ángeles.

- Cruz Verde Dr. Leonardo Oliva Alzaga, sobre avenida Cruz del Sur.

- Cruz Verde Dr. Jesús Delgadillo Araujo, en la colonia Santa Teresita.

- Cruz Verde Dr. Francisco Ruiz Sánchez, en la zona Centro.

- Cruz Verde Dr. Ignacio Allende, al oriente de la ciudad.

- Cruz Verde Dr. Mario Rivas Souza, ubicada en Periférico Manuel Gómez Morín. - Cruz Verde Dr. Ernesto Arias González, en la zona de Analco y Los Ángeles. - Cruz Verde Dr. Leonardo Oliva Alzaga, sobre avenida Cruz del Sur. - Cruz Verde Dr. Jesús Delgadillo Araujo, en la colonia Santa Teresita. - Cruz Verde Dr. Francisco Ruiz Sánchez, en la zona Centro. - Cruz Verde Dr. Ignacio Allende, al oriente de la ciudad. Unidad Médica Básica Tetlán Mercedes Celis (Abre sábados y domingos de 08:00 a 20:00 horas)

Unidad Los Ángeles y calle Analco S/N (lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas)

Estación Juárez del Tren Ligero (Guadalajara)

Explanada de Alcalde y Juan Manuel (Guadalajara)

Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde

- Módulo de Vacunas para niñas y niños menos de 12 años

Planta baja del Edificio de Consulta Externa

Calle Coroniel Calderón 777, colonia El Retiro.

Lunes a viernes en horario de 08:00 a 18:00 horas.

- Módulo Especial para población de 12 a 49 años

Calle Hospital 314, colonia El Retiro.

Lunes a viernes en horario de 08:00 a 13:00 horas.

- Módulo de Vacunas para niñas y niños menos de 12 años Planta baja del Edificio de Consulta Externa Calle Coroniel Calderón 777, colonia El Retiro. Lunes a viernes en horario de 08:00 a 18:00 horas. - Módulo Especial para población de 12 a 49 años Calle Hospital 314, colonia El Retiro. Lunes a viernes en horario de 08:00 a 13:00 horas. Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca

- Módulo de Vacunas contra sarampión para población de 6 meses hasta 49 años.

Puerta principal

Calle Salvador Quevedo y Zubieta 750, colonia Independencia.

Lunes a viernes en horario de 08:00 a 18:00 horas.

- Área de Vacunas, con distinta vacunas disponibles para completar esquemas de vacunación a personar de todas las edades.

Planta baja junto a Consulta de Primera Vez.

Calle Salvador Quevedo y Zubieta 750, colonia Independencia.

Lunes a viernes de 08:00 a13:30 horas.

- Módulo de Vacunas contra sarampión para población de 6 meses hasta 49 años. Puerta principal Calle Salvador Quevedo y Zubieta 750, colonia Independencia. Lunes a viernes en horario de 08:00 a 18:00 horas. - Área de Vacunas, con distinta vacunas disponibles para completar esquemas de vacunación a personar de todas las edades. Planta baja junto a Consulta de Primera Vez. Calle Salvador Quevedo y Zubieta 750, colonia Independencia. Lunes a viernes de 08:00 a13:30 horas. Estaciones de Siteur

Presidencia Municipal de Guadalajara.

También hay módulos en plazas públicas, mercados, centros comerciales y recaudadoras.

Garantizan abasto de la vacuna

Hasta el momento, Jalisco cuenta con dos millones de dosis destinadas a la actual campaña. Desde agosto de 2025 se han aplicado 820 mil vacunas, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado.

La Secretaría de Salud federal y la estatal aseguran que el suministro está garantizado para cubrir la demanda en todo el territorio jalisciense.

EE