El sarampión vive uno de sus puntos más críticos en Jalisco. Desde 2025, el estado enfrenta un brote que no ha logrado contenerse y que sigue activo durante enero de 2026. La Secretaría de Salud estatal reporta más de mil 200 casos confirmados, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde la concentración de contagios mantiene en alerta al sistema sanitario. Hasta ahora se registran dos defunciones y 28 hospitalizaciones derivadas del virus, situación que obligó a reforzar las jornadas de vacunación y los operativos de vigilancia epidemiológica. Las autoridades reiteran que la vacunación oportuna sigue siendo la medida más efectiva para cortar la cadena de transmisión.El repunte coloca a la entidad a la cabeza del país en número de contagios. Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque son los municipios más afectados. Ante ello, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) mantiene cercos sanitarios y monitoreo permanente para reducir la propagación y proteger a los grupos más vulnerables.La SSJ busca alcanzar al menos 95% de cobertura entre bebés, niños, adolescentes y adultos para controlar el brote. Actualmente, se ofrecen vacunas en más de 670 unidades médicas distribuidas en los 125 municipios, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas (algunas hasta las 18:00 o durante fines de semana). Además, operan 40 módulos itinerantes en espacios públicos y brigadas casa por casa, así como macromódulos en las Cruces Verdes y centros administrativos.Los principales módulos de vacunación en Jalisco se encuentran en: También hay módulos en plazas públicas, mercados, centros comerciales y recaudadoras. Hasta el momento, Jalisco cuenta con dos millones de dosis destinadas a la actual campaña. Desde agosto de 2025 se han aplicado 820 mil vacunas, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado.La Secretaría de Salud federal y la estatal aseguran que el suministro está garantizado para cubrir la demanda en todo el territorio jalisciense. EE