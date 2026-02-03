Cine al aire libre en Guadalajara GRATIS: Cartelera del del 4 al 7 de febrero

Si estás buscando una alternativa accesible para disfrutar tu tiempo libre, el cine al aire libre se presenta como una opción que vale la pena considerar. Del miércoles 4 al sábado 7 de febrero, Cinemalive ofrecerá funciones en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, convirtiéndose en una propuesta pensada para todo tipo de público.Esta iniciativa permite salir de la rutina y disfrutar de una experiencia diferente, ideal para compartir en familia o con amigos.Se recomienda llevar una cobija para mayor comodidad y, si lo deseas, algunos alimentos para acompañar la proyección y hacer la velada aún más agradable.EnredadosPelícula sorpresaMoanaHérculesZootopiaMF