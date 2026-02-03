Martes, 03 de Febrero 2026

Cine al aire libre en Guadalajara GRATIS: Cartelera del del 4 al 7 de febrero

Cinemalive ofrecerá varias funciones en diferentes ubicaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara; te compartimos la cartelera

Por: Moisés Figueroa

Será una oportunidad perfecta para relajarse, compartir risas y disfrutar juntos de una noche diferente. FACEBOOK / Cinemalive

Si estás buscando una alternativa accesible para disfrutar tu tiempo libre, el cine al aire libre se presenta como una opción que vale la pena considerar. 

Del miércoles 4 al sábado 7 de febrero, Cinemalive ofrecerá funciones en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, convirtiéndose en una propuesta pensada para todo tipo de público.

Esta iniciativa permite salir de la rutina y disfrutar de una experiencia diferente, ideal para compartir en familia o con amigos.

Se recomienda llevar una cobija para mayor comodidad y, si lo deseas, algunos alimentos para acompañar la proyección y hacer la velada aún más agradable.

Miércoles 4 de febrero

Enredados

  • Ubicación: Bosque Urbano de Tlaquepaque
  • Hora: 19:45 horas

Jueves 5 de febrero 

Película sorpresa

  • Ubicación: Parque Metropolitano
  • Hora: 20:00 horas

Viernes 6 de febrero 

Moana

  • Ubicación: Parque Alcalde
  • Hora: 19:45 horas

Hércules

  • Ubicación: Parque Mirador Independencia
  • Hora: 19:45 horas

Sábado 7 de febrero 

Zootopia

  • Ubicación: Parque Metropolitano
  • Hora: 19:15 horas

