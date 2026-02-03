Distracciones y alta velocidad, los principales riesgos detrás el volante: Experto

Contestar ese mensaje que no tardará más de 10 segundos, dar like en un post de Instagram o Facebook, cambiar la canción de la radio, tomar una llamada o querer fotografiar el atardecer, algún monumento o edificio que aparece por el camino no deben tomarse como acciones rutinarias ni simples al conducir: detrás del volante, pueden ser mortales y, sumado a manejar a altas velocidades, un trayecto de 20 minutos puede convertirse en una tragedia.

De acuerdo con el reporte 'Detrás del volante: la conducción distraída en las operaciones físicas', elaborado por la Samsara, empresa dedicada a mejorar la seguridad vial de vehículos particulares y flotillas de empresas, señala que en México las principales causas de distracción al conducir son usar el celular para ver o enviar un mensaje, encender y/o fumar un cigarro, un cigarro electrónico o un vaporizador; hablar por teléfono o con un dispositivo de manos libres, revisar redes sociales e ingerir alimentos. Además, el 79 por ciento de los conductores encuestados reconocieron que "casi" protagonizan un choque por estar distraídos.

Francisco Name, reconocido piloto de rallies a nivel nacional e internacional y experto en seguridad vial, advirtió que la principal causa de siniestros son los distractores, sobre todo el uso de celular. "80 por ciento de los accidentes dentro de las ciudades suceden en las esquinas por varios factores. El estar concentrado detrás del volante puede reducir hasta en un 90 por ciento las probabilidades de accidentes.".

Detalló que nueve de cada 10 siniestros vehiculares en la ciudad pueden ser prevenidos si se evitan distracciones, se atienden las indicaciones viales y no se supera el límite de velocidad.

"Cuando te dedicas al automovilismo profesional entiendes que la velocidad es una gran responsabilidad, y hoy en día lo que menos quieres es tener riesgos o situaciones que te pongan en peligro, precisamente por el tema de la velocidad".

En ese sentido, explicó que aunque los automóviles modernos cuentan con un sistema de frenado ABS y de control de estabilidad, lo que permite aplicar toda la fuerza en el frenado y no perder el control del vehículo, es importante considerar la velocidad: mientras más rápido se conduzca, mayor será la distancia necesaria para frenar con seguridad. En una calle secundaria, por ejemplo, es más probable encontrar obstáculos, un tope o alguna persona que se atraviese, sin el tiempo necesario de reacción para frenar, lo que podría derivar en una tragedia

Asimismo, condiciones climáticas adversas obligan a reducir la velocidad y los distractores. "Entender que a mayor velocidad, mayor distancia vamos a necesitar para poder parar nuestro vehículo. Y cuando tenemos condiciones de mojado se duplica la distancia que necesitamos para frenar. Cuando nosotros encontramos condiciones de lluvia, mojado, de arena o cualquier condición que haga que nuestra llanta no tenga el contacto electromagnético con el asfalto, nos va a hacer que necesitemos el doble de distancia para frenar", añadió.

Name lamentó que la mayoría de conductores van perdiendo la concentración y el foco de atención al manejar conforme se van acostumbrando, contrario a cuando comenzaban a conducir. Para él, las cualidades que no deben perderse son estar totalmente alerta de todo lo que sucede alrededor, no distraerse detrás del volante, así sea para voltear a ver el celular durante cinco segundos, y respetar las indicaciones viales.

Contar con sillas y sistemas de retención para menores es otra de las recomendaciones para evitar lesiones graves en niños: alertó que una de las principales causas de muerte infantil en México son los siniestros de tránsito, pues sólo el 17 por ciento de los menores viaja con un sistema de retención infantil.

YC

