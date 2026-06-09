Mundial 2026: Guadalajara entrega murales y canchas deportivas con arte alusivo al Mundial

Como parte del programa "México Bien Hecho" que impulsa la empresa COMEX en colaboración con los gobiernos locales, el Ayuntamiento de Guadalajara entregó cinco murales y nueve canchas deportivas con arte alusivo al Mundial. Se trata de un proyecto urbano de recuperación de espacios públicos y de rehabilitación entre la empresa y el Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara, y la entrega se realizó en la Unidad Deportiva número 93.

Impacto urbano y talento local

El objetivo del programa es construir comunidad, abrir oportunidades para artistas locales y fomentar el deporte. La alcaldesa tapatía, Verónica Delgadillo, señaló que buscan que "el Mundial toque el mayor número de personas posibles". Las obras y trabajos que se llevan a cabo en la ciudad forman parte del legado para la ciudadanía, expresó.

Las intervenciones abarcan más de 16 mil metros cuadrados y según el Gobierno municipal, impactan a más de 170 mil personas . Eduardo Parra, Trevor, José Luis Torres, Adán Galva, Myster Vrs, Resoe Rodríguez, Sirock, Olga Zuno, Mack, Unkle, Klase, Tynner, Jazor, Eksen y Haks son algunos de los artistas que participaron en el proyecto.

"Su recuperamos los espacios, la violencia va a dar pasos hacia atrás, por eso en Guadalajara todos nuestros esfuerzos son por cuidar y mantener nuestro espacio público. Por eso, para nosotros invertir en parques, invertir en unidades deportivas es fundamental", mencionó Delgadillo García.

Derrama económica y beneficios del Mundial

El Ayuntamiento tapatío trabaja en la rehabilitación de 26 unidades deportivas; nueve de ellas fueron incluidas en este proyecto de arte urbano. La presidenta municipal recalcó que impulsan una justa mundialista para la ciudadanía a fin de que gocen de los beneficios de la derrama económica para las micro y pequeños empresarios, los changarros, las fondas y las once comunidades de la ciudad.

La estrategia contempla la feria gastronómica en El Santuario y la feria de Emprendedores en avenida Chapultepec, entre otras acciones. "De cada peso que un turista nacional, local o extranjero paga en hospedaje, la derrama económica es de nueve pesos. ¿Quiénes se benefician? El bolero, el taxista, el que da un servicio, el que vende artesanías, el del mercadito. Entonces sí nos sirve tener un mundial, claro. Nos sirve por lo que genera en la ciudad", anotó.

Sinergia entre iniciativa privada, gobierno y sociedad

En representación de COMEX, Marco Casilla Altamirano agradeció la colaboración del Gobierno de Guadalajara para llevar a cabo el programa "México Bien Hecho" . La directora de Asuntos Públicos y Responsabilidad Social de la empresa, May Hernández Castro, comentó que "este es el compromiso verdadero de nosotros, de nuestra esencia, de una marca que está cerquita de la gente, que buscamos que los espacios públicos se transformen en espacios vivos".

El director del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), David Prado Arredondo, señaló que el programa replica dos fórmulas: unión entre la iniciativa privada, gobiernos y ciudadanos y la activación de la sociedad. "Se activa el deporte, la cultura y la educación".

Para saber más:

Las canchas rehabilitadas están ubicadas en los siguientes puntos:

Unidad Deportiva No. 1 José Ma. Morelos (2 canchas).

Unidad Deportiva No. 18 José Boy Padilla (2 canchas).

Unidad Deportiva No. 22 Lic. Constancio Hernández.

Unidad Deportiva No. 34 Luis Pérez Pichojos.

Unidad Deportiva No. 46 Prof. Manuel Chávez.

Unidad Deportiva No. 49 Profa. Ma. Asunción García.

Unidad Deportiva No. 93 Parque Chopin.

Murales hechos en colaboración entre el Consejo de Colaboración Municipal y COMEX

Andador Escorza.

Edificio Administrativo de Educación.

Edificio de la Secretaría de Seguridad.

Estacionamiento en Libertad, a un costado de la Secretaría de Seguridad.

Periférico y Calzada Independencia.

NG