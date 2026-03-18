SADER Jalisco lanza programa para fortalecer al campo

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció la apertura de ventanillas para los programas 2026 de SADER Jalisco, las cuales estarán disponibles del 18 al 27 de marzo en distintas regiones del estado.

Durante este periodo, productoras y productores podrán presentar solicitudes para acceder a apoyos orientados a fortalecer la producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, además de impulsar proyectos enfocados en la innovación, el uso eficiente de los recursos naturales y el emprendimiento rural.

El titular de SADER Jalisco, Eduardo Ron Ramos, destacó que la finalidad de estos programas es garantizar que los recursos lleguen directamente a quienes trabajan en el campo, al tiempo que se fortalece la capacidad productiva de las familias que dependen del sector agropecuario.

"A partir de este 18 de marzo estaremos presentes en 12 regiones de nuestro estado. Desde Lagos de Moreno hasta Puerto Vallarta, llegando a la zona Norte en Colotlán y por el Sur en Ciudad Guzmán y todo el corazón de nuestras zonas productoras", señaló.

Programas enfocados en productividad e innovación

Entre los programas disponibles para este año se encuentran Impulso Agro Jalisco, Producción y Tecnología, Jalisco Agro sustentable, Agro-innovadoras y Jóvenes del campo de Jalisco. A estos se suma el Fondo Especial para la Ganadería y el Sector Lechero, dirigido a las regiones Altos Norte y Altos Sur, en la modalidad de infraestructura y equipamiento para hatos lecheros.

Asimismo, se integrará el Apoyo a Cooperativas de la Laguna de Cajititlán, enfocado en el municipio de Tlajomulco.

En materia ganadera y lechera, el programa se desarrollará en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Jalisco, asociaciones ganaderas locales y productores del sector, con el objetivo de elevar la productividad y competitividad mediante acciones como el repoblamiento del hato, el mejoramiento genético, el fortalecimiento de infraestructura y la implementación de sistemas de trazabilidad.

De igual forma, se contemplan apoyos para fortalecer casas ejidales y centros de servicios ganaderos, con el propósito de mejorar la eficiencia productiva y las condiciones de operación del sector.

Se contemplan apoyos para fortalecer casas ejidales y centros de servicios ganaderos, con el propósito de mejorar la eficiencia productiva y las condiciones de operación del sector. CORTESÍA

Sedes en todo el estado

En total, se habilitarán 12 sedes para la apertura de ventanillas. En el interior del estado estarán ubicadas en Ciudad Guzmán, Colotlán, El Grullo, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Yahualica, Ocotlán, Puerto Vallarta, Tomatlán y Tala. En el Área Metropolitana, las sedes se encontrarán en Tlajomulco de Zúñiga y en las instalaciones de SADER Jalisco, en Guadalajara.

A través de estos proyectos, el secretario reafirmó el compromiso de la dependencia con el impulso de prácticas sustentables y el respaldo a nuevas generaciones de productoras y productores.

"Los apoyos vienen más fuertes para nuestras mujeres y jóvenes del campo. Además, seguimos apostando por la tecnificación del riego y la modernización de las unidades de producción", añadió.

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Las ventanillas serán atendidas por personal técnico de la dependencia, quienes brindarán orientación para la correcta integración de solicitudes.

Con esta estrategia, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, busca seguir generando oportunidades para el desarrollo del campo y el fortalecimiento de las comunidades rurales.

Para consultar los requisitos de las convocatorias, las y los interesados pueden ingresar al sitio oficial de SADER Jalisco en: https://sader.jalisco.gob.mx/convocatorias.

MF