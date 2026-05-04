El espacio incluye biblioteca, coworking, áreas deportivas, consultorios, academia municipal y zonas recreativas; autoridades aseguran que el proyecto nació del presupuesto participativo impulsado por vecinos.

Con una inversión de 29.21 millones de pesos, el Gobierno de Zapopan inauguró este lunes el centro comunitario “La Biblioteca”, el cual es un espacio multifuncional ubicado en la colonia Parque Real, con el que se busca fortalecer la convivencia, las actividades culturales y el acceso a espacios públicos para las familias de la zona.

El proyecto está desarrollado en un área de 7 mil 680 metros cuadrados, incluye una Biblioteca Luciérnaga, Academia Municipal, espacio Común de coworking, salón de usos múltiples, consultorio, módulo de Liconsa, cancha deportiva y parque infantil.

CORTESÍA / Gobierno de Zapopan

El municipio actualmente maneja un presupuesto de alrededor de $1,419 millones de pesos para obra pública en 2026, gran parte del cual se está destinando a transformar áreas abandonadas en parques y centros comunitarios.

El director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, Álvaro Orozco Gutiérrez, señaló que el proyecto surgió a partir de propuestas ciudadanas impulsadas mediante el presupuesto participativo.

“La vocación que tiene esta obra emana del presupuesto participativo, es una obra que nació de la ciudadanía. Es una de las obras más importantes de este trienio”, afirmó.

El funcionario explicó que anteriormente el espacio era conocido como “La Biblioteca”, aunque aseguró que las instalaciones ya no respondían realmente a esa función y requerían una transformación integral.

“Nos complace entregar una obra que disfrutamos mucho. Se llamaba la biblioteca, pero era todo menos una biblioteca”, comentó.

CORTESÍA / Gobierno de Zapopan

Por su parte, el director de Participación Ciudadana de Zapopan, Luis Quiroga Morales, destacó que el proyecto fue seleccionado directamente por habitantes del municipio.

“Este proyecto representa la voz y decisión de los ciudadanos. Concursó en 2023 y quedó en el lugar 11; fue entonces cuando pudimos empezar a hacerlo realidad”, explicó.

El funcionario informó que durante el ejercicio de presupuesto participativo 2026 participaron 183 mil 215 personas, cifra que calificó como récord para el municipio.

“Cuando la ciudadanía participa en las decisiones, le agrega un sabor distinto a los proyectos”, expresó.

Además de las áreas recreativas y culturales, el complejo contará con espacios destinados a actividades educativas, laborales y atención para adultos mayores.

El coordinador general de Combate a la Desigualdad de Zapopan, Salvador Aldama, explicó que el proyecto fue diseñado para funcionar como un espacio integral para distintos sectores de la población.

“Quisimos agregar un coworking para que estudiantes, empleados y cualquier persona puedan realizar actividades laborales y educativas. También tenemos un espacio cultural para clases y un consultorio exclusivo para personas mayores”, indicó.

El funcionario agregó que el recinto cuenta con cámaras de videovigilancia instaladas alrededor del parque.

Entre los asistentes estuvo Virginia Sandoval, vecina de la zona, quien aseguró que habitantes del área llevaban años solicitando la rehabilitación del parque.

“La verdad ya teníamos muchos años presionando para que nos mejoraran este parque porque estaba en unas condiciones muy malas. Fue un poco tardado, pero el gobierno nos hizo caso. La verdad quedó espectacular, no solo la zona para los niños, sino también todo lo de las zonas para estudiantes y trabajadores”, comentó.

Durante el evento, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, aseguró que este tipo de proyectos buscan fortalecer el tejido social y fomentar el uso comunitario de los espacios públicos.

“Ustedes desde donde viven saben bien qué se necesita y nosotros lo único que tenemos que hacer es apoyarlos con sus necesidades. Este parque lo pidieron ustedes y está hecho con su dinero”, señaló.

El alcalde aseguró además que, de acuerdo con estadísticas municipales, la creación de centros recreativos puede impactar en la disminución de delitos en las colonias.

“Cada que hacemos un centro recreativo baja aproximadamente 30% la delincuencia en las colonias”, afirmó.

Actualmente, el Gobierno de Zapopan reporta 70 obras y 27 calles en proceso dentro de distintos proyectos de infraestructura municipal.

MF