Llegan las primeras unidades eléctricas del Macro Aeropuerto

El Gobierno de Jalisco informó del arribo a Guadalajara de las primeras 8 unidades que operarán en la nueva ruta de transporte masivo BRT Macro Aeropuerto, las cuales son 100% eléctricas.

El Gobierno estatal informó que dichas unidades iniciarán la fase de pruebas en los próximos días sobre la carretera a Chapala, como parte del proceso previo a la puesta en operación del sistema de transporte.

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Las unidades son vehículos marca Volvo, modelo Luminus BZR, las cuales están diseñadas para ofrecer una experiencia de viaje segura, cómoda y accesible para todas las personas.

Las unidades están equipadas con aire acondicionado, tienen capacidad para 80 pasajeros y un esquema de accesibilidad universal que incluye rampa de acceso, espacio para silla de ruedas con sujeción de seguridad, piso podotáctil y señalización en braille.

Además, para mejorar la experiencia de las y los usuarios en Jalisco, se incorporan puertos USB, rack para equipaje y sistema de videovigilancia.

CORTESÍA

Amílcar López Zepeda , director general del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), informó que las primeras unidades forman parte de una flota de 41 autobuses que brindarán servicio en el sistema de transporte BRT de la carretera a Chapala.

"Va a ser una innovación en la ciudad en la operación de transporte masivo, debido a que son unidades que podrán entrar y salir del corredor, como algunas de ellas ya hacen con Macro Periférico; pero son unidades mucho más amplias, más espaciosas, 100% eléctricas, con autonomía de 370 kilómetros con una sola carga y aire acondicionado", dijo.

Ruta, capacidad y conexión con otros sistemas de transporte en Guadalajara

El sistema de transporte BRT Macro Aeropuerto contará con nueve estaciones a lo largo de la Carretera a Chapala, en un recorrido de 32 kilómetros que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Periférico Sur. Además, contará con ramales hacia el Estadio Chivas, el Parque Agua Azul y Expo Guadalajara.

En la primera fase, se prevé que dicho sistema cuente con la capacidad de movilizar a 27 mil pasajeros diariamente y se integrará con otros sistemas de transporte masivo, como el Macro Periférico, el Macro Calzada, así como la Línea 4 y Línea 1 del Tren Ligero.

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En los próximos días arribarán también a la ciudad nuevas unidades articuladas modelo 7800 Electric, que reforzarán la operación del sistema con la misma tecnología de cero emisiones y estándares de accesibilidad.

La incorporación de las unidades forma parte de una inversión de 2 mil 305 millones de pesos anunciada por el Gobierno de Jalisco en octubre pasado, destinada a la adquisición de 203 unidades , entre autobuses y trenes, para fortalecer la movilidad de millones de personas que utilizan diariamente los sistemas de transporte operados por SITEUR.

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