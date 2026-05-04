Especialistas llaman a mejorar sueldos de policías municipales para atraer jóvenes a academias

Con el fin de hacerlo más atractivo e incentivar que más jóvenes ingresen a las comisarías municipales, especialistas en seguridad hicieron un llamado a los municipios y al Gobierno del Estado a mejorar las prestaciones y los sueldos de las corporaciones policiales . También exhortaron a reducir los niveles de inseguridad que, en muchas ocasiones, desalientan a las y los interesados a integrarse a las academias de policía.

Rubén Ortega Montes, académico de la Universidad de Guadalajara, señaló que para los jóvenes dejó de ser atractivo trabajar como policía y, en su lugar, prefieren las ofertas de seguridad privada o integrarse a las filas de la delincuencia organizada. Pertenecer a un grupo de narcotráfico o criminal se ha convertido en una opción viable debido a la subcultura y a la apología que se ha hecho de las actividades delincuenciales, apuntó.

“Falta, primero, que las propias corporaciones den mayor seguridad a los elementos: que van a tener un trabajo seguro, bien remunerado y que serán tratados como policías de manera digna una vez que pasen por las academias”.

No descartó que los jóvenes que ingresan a las academias y luego causan baja puedan ser cooptados por el crimen organizado . “Ahí los preparan y después se los llevan para integrarlos a sus estructuras delincuenciales”.

En ese sentido, Francisco Jiménez Reynoso, también académico de la UdeG, advirtió que los policías municipales son altamente vulnerables a los ataques de integrantes de grupos del narcotráfico, mientras que los sueldos que perciben provocan que algunos elementos se inclinen por recibir dinero del crimen organizado.

Se debe implementar, afirmó, una depuración de las comisarías para identificar a policías coludidos con la delincuencia , mejorar la seguridad laboral de los uniformados y emitir convocatorias públicas para incentivar que los jóvenes ingresen a las academias. Para ello, se deben mejorar los sueldos y hacer de la carrera policial “un proyecto de vida”.

Para los municipios, enfatizó la necesidad de construir una política pública de largo alcance que no esté delimitada al periodo del presidente municipal en turno.

“Los sueldos deben ser atractivos para los aspirantes a ser policías, para que puedan llegar a valorar su trabajo, tal como sucede en otros países. Sí hay otros países que incentivan al policía; es un orgullo ser policía. En México, lamentablemente, son carne de cañón y están mal pagados. Por eso son susceptibles de ser convencidos por la delincuencia organizada para sumarse a su nómina”, subrayó.

SV