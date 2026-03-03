Un incendio se registró durante la tarde de este martes en una recicladora ubicada en el municipio de El Salto.

Los hechos ocurrieron en una recicladora ubicada en la avenida San Martín, en la colonia El Verde, del municipio mencionado.

Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCJ) informó que, de manera preliminar, el siniestro se generó en la recicladora en un área aproximada de 40 x 80 metros de la recicladora.

El principal material que tuvo daños por el incendio fue la quema de cartón, la cual estaba acumulada en el punto; por ello, se generaron las afectaciones a la recicladora.

Personal de la corporación estatal acudió a apoyar a los elementos de Protección Civil del municipio de El Salto y, más tarde, llegaron al punto varios oficiales de Bomberos de San Pedro Tlaquepaque.

