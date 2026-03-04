El Ayuntamiento de Tequila ya tiene nuevo comisario. Se trata del coronel José de Jesús Macías Salas, quien asumió como nuevo director de la Policía municipal de Tequila.

Macías Salas es coronel de la Policía Militar , por lo que se cumple con lo anunciado por autoridades estatales que señalaron que el nuevo comisario sería mando militar.

El coronel y policía militar tiene una amplia experiencia de más de 30 años en las Fuerzas Armadas y se encargó de labores policiales en diferentes Estados, incluyendo Sinaloa y Baja California.

La presidencia municipal de Tequila fue la sede para que José de Jesús Macías Salas rindiera protesta, tomada por la alcaldesa interina, Lorena Marisol Rodríguez, quien señaló que buscarán garantizar la seguridad y la paz del municipio, además de buscar la confianza nuevamente por parte de la población.

El coronel Macías Salas tomó posesión en un evento donde también había presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como Policías del Estado y representantes de la Secretaría de Gobernación.

Macías Salas llega a ocupar el cargo luego de que el anterior titular de esa corporación fuera detenido junto con el exalcalde de Tequila , Diego "N", en un operativo llevado a cabo por fuerzas federales el pasado 5 de febrero.

El exdirector de seguridad del municipio, Juan Manuel Pérez Sosa, fue detenido junto al alcalde Diego “N” por sus presuntos nexos con el Cártel Nueva Generación (CNG).

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el exjefe de la policía actuaba como enlace entre el presidente municipal y la organización criminal a través de Severo Flores Mendoza, alias "El Rey Mago", excomisario de Seguridad Pública de Ameca y quien fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como integrante del grupo criminal.

