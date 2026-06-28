Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Chapala para este domingo 28 de junio informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Lunes 29 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Mazamitla