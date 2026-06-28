Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Chapala para este domingo 28 de junio informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

