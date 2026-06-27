¿Irás al FIFA Fan Fest en Guadalajara? Que la lluvia no te sorprenda; clima de esta noche en el AMG

Para quienes planean vivir la fiebre mundialista este sábado en el centro de la ciudad, mirar al cielo es tan importante como mirar la pantalla. Las lluvias vespertinas y nocturnas amenazan con refrescar la jornada, por lo que anticipar el pronóstico salvará a los asistentes de terminar empapados.

Lee también: Turista es atacado por cocodrilo en Puerto Vallarta

Pronóstico para la tarde y noche de este sábado

De acuerdo con los reportes meteorológicos para este 27 de junio de 2026, la capital de Jalisco mantendrá su característico temporal de verano. Durante el día, las temperaturas alcanzarán máximas de 28 grados Celsius, pero la inestabilidad atmosférica traerá consigo una alta probabilidad de precipitaciones ligeras a moderadas conforme avance la tarde.

Los datos más recientes de Meteored indican que los chubascos tormentosos comenzarán a manifestarse después de las 16:00 horas. Para la noche, momento clave para los asistentes a los eventos públicos, se espera un cielo parcialmente nublado con temperaturas que descenderán hasta los 18 grados, acompañadas de ráfagas de viento moderadas.

El impacto del clima en el FIFA Fan Fest

Este escenario climático es crucial para los miles de aficionados que se darán cita en el FIFA Fan Fest ubicado en la Plaza Liberación. Al ser un evento completamente al aire libre, las condiciones meteorológicas dictan la pauta sobre qué llevar puesto y cómo protegerse sin romper los estrictos protocolos de seguridad del recinto.

Si la lluvia sorprende a los aficionados en pleno partido, es importante saber que el ingreso con paraguas tradicionales suele estar restringido por motivos de seguridad. La mejor alternativa es empacar un impermeable ligero o una chamarra rompevientos que mantenga secos a los espectadores sin incomodar a los demás.

Clima de Guadalajara en la noche este 27 de junio

A continuación te decimos el pronóstico de esta noche de sábado 27 de junio en Guadalajara según el pronóstico de Meteored:

Horario Temperatura Pronóstico 19:00 23 °C Lluvia débil 20:00 22 °C Soleado 21:00 21 °C Cielo despejado 22:00 21 °C Cielo despejado 23:00 20 °C Cielo despejado

Disfrutar de la justa mundialista en Guadalajara es una experiencia inigualable que combina la pasión deportiva con el folclor tapatío. Mantenerse informado sobre las actualizaciones del clima y preparar un atuendo a prueba de agua permitirá a los fanáticos gritar cada gol sin que una tormenta sorpresa los tome desprevenidos esta noche.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS