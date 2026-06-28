Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en El Salto para este domingo 28 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México