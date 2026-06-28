Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en El Salto para este domingo 28 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

