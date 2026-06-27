¿Viajarás en vacaciones? Salud Jalisco llama a vacunarse contra el sarampión

Ante el incremento de viajes durante las vacaciones de verano, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) hizo un llamado a la población para revisar y completar sus esquemas de vacunación contra el sarampión, con el fin de reducir el riesgo de contagio de esta enfermedad, que continúa registrando casos en distintas partes del mundo.

La dependencia advirtió que los desplazamientos nacionales e internacionales incrementan la posibilidad de exposición al virus, principalmente entre las personas que no cuentan con la vacunación completa.

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El director general de Salud Pública de la SSJ, Roberto Carlos Rivera Ávila, destacó que la inmunización es la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión y las complicaciones que puede ocasionar, por lo que recomendó revisar la Cartilla Nacional de Salud antes de emprender cualquier viaje y verificar que niñas, niños, adolescentes y personas adultas tengan aplicadas las dosis correspondientes.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa

La SSJ recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por medio de gotas respiratorias al toser, estornudar o mantener contacto cercano con una persona infectada. Además, puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, daño neurológico permanente e incluso la muerte, especialmente en menores de edad, personas inmunosuprimidas y quienes no han sido vacunados.

Entre las recomendaciones emitidas por la dependencia se encuentran verificar la Cartilla Nacional de Salud antes de viajar, acudir a una unidad médica para completar el esquema de vacunación en caso de ser necesario, mantener medidas de higiene durante los desplazamientos y buscar atención médica si, después de un viaje, se presentan síntomas como fiebre, erupciones en la piel, tos, escurrimiento nasal o conjuntivitis.

La autoridad sanitaria también exhortó a revisar la vacunación de niñas y niños que no hayan completado la vacuna triple viral (SRP), adolescentes y adultos sin comprobante de inmunización, personas que desconocen su historial vacunal y viajeros con destino a zonas donde existe circulación del virus.

Finalmente, la SSJ recordó que las vacunas del Programa de Vacunación Universal se encuentran disponibles de manera gratuita en los centros de salud y unidades de medicina familiar, por lo que reiteró el llamado a mantener actualizada la Cartilla Nacional de Salud antes de salir de vacaciones.

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