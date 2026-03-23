El precio de fletes aumenta del 10 al 15% por alza de Diésel

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar Jalisco) informó este lunes que los precios de los fletes se incrementaron en más del 10 por ciento.

Alfredo Cárdenas Garza, asesor de Canacar Jalisco, explicó que el alza al Diésel impactará negativamente en las empresas transportistas, por lo que tendrán que repercutir ese incremento. "Desde hace tres semanas se empezó a incrementar el precio, llevamos tres pesos por litro y es muy difícil porque si de por sí estábamos hilando muy delgadito y ahora con esto, yo creo que vale la pena que las autoridades puedan encontrar una formula porque cargarle de 3 a 5 mil pesos a cada viaje va a pegar durísimo a los usuarios", sostuvo.

El dirigente señaló que estas alzas afectarán más a las empresas exportadoras de alimentos.

"Ya no se puede trabajar, de lo contrario se van a tener que dejar los camiones parados porque no tenemos dinero para comprar el diésel tan caro y si lo compramos no vamos a ganar dinero", precisó.

Precio de Diésel rebasa cifras reportadas anteriormente

Esta mañana el precio del Diésel en algunas estaciones de la ciudad alcanza los 29.72 pesos por litro.

El alza no es aislada. Tras un recorrido por la ciudad, en 24 estaciones el precio supera los 29 pesos por litro, por encima de los promedios estatal y nacional. Según datos oficiales, el máximo reportado días atrás rondaba los 28.89 pesos, mientras que el promedio en Jalisco se ubicaba en 28.39. Hoy, la realidad ya rebasó esas cifras.

La escalada tiene un origen claro: el petróleo internacional superó los 110 dólares por barril. Y cuando el crudo sube, el diésel -más vinculado a los procesos industriales y logísticos- suele resentirlo con mayor intensidad. A ello se suman las tensiones geopolíticas, particularmente en Medio Oriente, y los ajustes en la cadena global del suministro. Es una tormenta perfecta, a menor certidumbre, mayor especulación y costos logísticos al alza.

El contraste es contundente. En diciembre, este combustible promediaba los 26.42 pesos por litro; es decir, hay un incremento de más de tres pesos en apenas tres meses. Para los transportistas, ese margen no es menor, es la diferencia entre operar o perder.

El Gobierno federal ha intentado frenar el golpe mediante estímulos fiscales. En términos prácticos, representan un subsidio de alrededor de 4.5 pesos por litro. Sin ese apoyo el impacto sería mayor en el bolsillo de los consumidores y negocios.

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