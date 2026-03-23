Nuevas unidades de Mi MacroPeriférico aumentará frecuencia de paso a minuto y medio

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció este 23 de marzo desde sus redes sociales que se han adquirido nuevas unidades de transporte público que se integrarán al servicio de Mi MacroPeriférico.

El anuncio lo realizó en conjunto con el director general de Transporte Público, Amílcar López, y la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, Fernanda Romero.

Lemus aseguró que las unidades fueron adquiridas como respuesta a las peticiones recurrentes "de todos los usuarios del sistema de MacroPeriférico", quienes aseguran que existen "pocas unidades", lo que ocasiona "unos largos tiempos de espera".

Aumentará frecuencia de paso a minuto y medio

Por su parte, el director general de Transporte Público detalló que se habían comprado "las primeras 10 unidades" que se integrarán al servicio. Estas son de marca Volvo, modelo V8R. Cuentan con 12 metros de largo y tienen capacidad para 80 pasajeros. Entrarán en servicio el próximo 13 de abril .

El funcionario aseveró que la unidades nuevas atenderán la demanda del Arco Sur, zona en donde "se ha incrementado [...] por la operación de la Línea 4, pero también por el crecimiento propio del sistema".

López aseveró que la frecuencia de paso será de un minuto y medio en el Arco Sur.

" Con estas unidades, lo que vamos a lograr es, además de tener más demanda, disminuir los tiempos de paso a minuto y medio. Cada minuto y medio una persona o un usuario podrá tomar una unidad de Mi MacroPeriférico en el Arco Sur ", dijo.

Lemus va por la modernización del transporte público en Jalisco

El gobernador de Jalisco reiteró su compromiso para con las y los jaliscienses de modernizar y mejorar la calidad del transporte público, no solo en el Área Metropolitana de Guadalajara, sino en todo el estado.

Resaltó que durante su gestión se haya detenido el aumento a la tarifa de 14 pesos para dejarlo en 11, con un precio preferencial para las y los estudiantes de preparatorias y universidades públicas y privadas de 5.

"El haber detenido el aumento a la tarifa del transporte público a 14 pesos y mantenerla en 11 no significaba que dejáramos atrás la modernización del transporte público, por el contrario; [...] nos obliga todavía más a seguir modernizando [...] Lo más moderno del mundo es lo que está llegando aquí ", dijo.

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FF