Sismo y tsunami en Jalisco: ESTA es la hipótesis para el Macrosimulacro 2026

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCyBJ) ya lanzó convocatoria oficial para participar en el Macrosimulacro 2026. Este ejercicio preventivo es una herramienta muy importante para fortalecer la preparación ante emergencias en todo el Estado.

El objetivo principal es poner a prueba los protocolos de respuesta de la ciudadanía y las autoridades. Se busca identificar áreas de mejora en la capacidad de reacción ante un desastre natural de gran magnitud en la región occidente del país.

La cita para este importante ejercicio cívico es el próximo 6 de mayo de 2026, en punto de las 11:00 horas. La participación activa de todos los sectores sociales es vital para garantizar la seguridad colectiva.

El escenario catastrófico: Sismo de 8.0 y tsunami

La hipótesis diseñada para este 2026 plantea un escenario crítico: un sismo de magnitud 8.0 con epicentro en el océano Pacífico. El punto exacto de origen se ubicaría frente a la costa de Chamela, perteneciente al municipio de La Huerta, Jalisco.

El movimiento telúrico hipotético tendría una profundidad de apenas 13 kilómetros. Esta característica provocaría que el sismo fuera percibido con una intensidad de "muy fuerte a severa" a lo largo de toda la franja costera del estado.

De acuerdo con el escenario planteado, las consecuencias inmediatas incluirían posibles afectaciones severas en infraestructura vulnerable. Asimismo, se registrarían interrupciones prolongadas en los servicios básicos, obligando a la activación inmediata de los protocolos de evacuación.

El peligro no terminaría con el temblor. El simulacro contempla la generación de un tsunami, con olas que superarían los 5 metros de altura. El tiempo de respuesta sería mínimo, ya que el agua impactaría la costa en un lapso de 7 a 14 minutos.

Zonas de mayor riesgo y evaluación de protocolos

Las autoridades han determinado que las localidades con mayor nivel de afectación en este ejercicio serían Chamela, Punta Pérula, Melaque y Barra de Navidad. Estas comunidades costeras representan el foco principal de las acciones de protección civil.

Durante el ejercicio, se evaluará rigurosamente la capacidad de realizar una evacuación inmediata hacia zonas altas y seguras. La rapidez y el orden de la población serán determinantes para el éxito del simulacro.

Otro aspecto a evaluar será el cierre total de los accesos a la línea de costa. Se pondrá especial atención en la aplicación de medidas de seguridad diseñadas para proteger tanto a la población residente como al sector turístico que visita la zona.

Como destaca el portal de noticias de la UEPCyBJ Jalisco Alerta, la premisa de este ejercicio es: un simulacro es la diferencia entre simplemente reaccionar con pánico o saber exactamente qué hacer antes de que la emergencia ocurra.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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