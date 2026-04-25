La diplomacia entre Estados Unidos (EU) e Irán acaba de dar un giro drástico. Trump canceló el viaje de sus negociadores a Pakistán, frenando en seco el diálogo indirecto bajo la premisa de que Washington "tiene todas las cartas". Entérate por qué este desplante redefine la tensión en Oriente Medio hoy.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la cancelación del viaje de sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Pakistán , donde se esperaba que participaran en una segunda ronda de contactos indirectos con Irán.

Trump frena la diplomacia: "No vas a dar más viajes de 18 horas"

En declaraciones a la cadena Fox, el mandatario estadounidense justificó la decisión alegando que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza en el conflicto, que no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados y que los iraníes pueden llamar a Estados Unidos cuando quieran.

"Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: 'No, no vas a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí'. Tenemos todas las cartas. Ellos (los iraníes) pueden llamarnos cuando quieran, pero no vas a dar más viajes de 18 horas para sentaros a hablar de nada", afirmó Trump a Fox.

Irán abandona Islamabad con rumbo a Omán

La decisión de Trump coincide con la salida de Islamabad del ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí .

Según confirmaron fuentes diplomáticas paquistaníes a EFE, Araqchí abandonó la capital de Pakistán con rumbo a Omán tras una jornada de reuniones con autoridades civiles y militares paquistaníes.

Araqchí, que ya había negado previamente cualquier intención de reunirse cara a cara con los enviados de Washington, se marchó del país sin esperar la llegada de la delegación estadounidense, cuya partida estaba inicialmente prevista para hoy.

El ministro llegó a Islamabad en la noche del viernes, después de un anuncio que levantó muchas expectativas sobre la reanudación de las negociaciones de paz, que se esperaba iban a celebrarse el pasado miércoles, pero que quedaron estancadas ante la negativa de Teherán a dialogar con EU si antes no se levantaba el embargo contra los puertos y la navegación comercial iraní impuesto por Washington.

Durante su estancia, Aragchí se reunió con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador entre EU e Irán, Asim Munir, así como con el primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, y el canciller, Muhammad Ishaq Dar, además de otros representantes del estamento militar y de seguridad paquistaníes.

En esos encuentros Araqchi transmitió las posiciones fundamentales de Irán respecto a los últimos acontecimientos relacionados con la tregua y el fin definitivo del conflicto.

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