¿Te has preguntado por qué de pronto tus remesas rinden diferente o tus compras en línea son más caras? Esta semana, el valor de tu dinero estuvo en un sube y baja constante debido a tensiones globales que sacudieron directamente la cotización del dólar frente al peso mexicano.

Entre el lunes 20 y el viernes 24 de abril de 2026, el mercado cambiario vivió momentos de auténtico nerviosismo. La divisa estadounidense arrancó la jornada del lunes cotizando en los 17.34 pesos, mostrando una aparente calma que rápidamente se desvaneció conforme avanzaban los días y las noticias internacionales generaban eco en nuestro país.

El impacto de Medio Oriente en tu cartera

El principal culpable de esta montaña rusa financiera fue la incertidumbre geopolítica a nivel global . Los reportes sobre la falta de acuerdos para un alto al fuego en Medio Oriente y las crecientes tensiones en el Estrecho de Ormuz encendieron las alarmas de los inversionistas, quienes buscaron refugio seguro en el billete verde.

Para el cierre del viernes 24 de abril, el Banco de México (Banxico) registró un tipo de cambio FIX de 17.40 pesos por dólar. Aunque la moneda nacional logró una ligera apreciación del 0.14% en el último día de operaciones, el balance semanal arrojó una pérdida acumulada para nuestra divisa frente a la moneda estadounidense .

En las ventanillas de los principales bancos de Guadalajara y el resto del país, la realidad fue un poco más dura para el consumidor final. Instituciones financieras llegaron a vender el dólar hasta en 18.09 pesos, un dato crucial si planeabas viajar al extranjero, hacer negocios o pagar deudas en moneda extranjera durante este fin de semana.

Wall Street y la economía local: factores clave

No todo fue culpa de los conflictos al otro lado del mundo; los factores internos también jugaron su papel. Los recientes datos de actividad económica en México mostraron señales de desaceleración, lo que restó fuerza al llamado "superpeso" que tanto había presumido el mercado durante los meses anteriores frente a los embates externos .

Además, la cautela reinó en Wall Street ante las expectativas sobre los próximos movimientos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Esta combinación de factores creó una tormenta perfecta que mantuvo a los analistas financieros al borde del asiento durante toda la semana.

A pesar de este escenario adverso, la moneda mexicana demostró una resiliencia notable que vale la pena destacar. Expertos de Bloomberg señalan que, si bien hay una depreciación evidente, el peso no se desplomó como en crisis pasadas , manteniendo un soporte técnico importante alrededor de los 17.42 pesos en el mercado interbancario.

Tips rápidos para proteger tu dinero ante la volatilidad

Ante este panorama de incertidumbre cambiaria, es fundamental tomar decisiones financieras inteligentes y no dejarse llevar por el pánico. Si recibes remesas de tus familiares en Estados Unidos, este ligero repunte del dólar te beneficia al convertirlo a pesos, pero si tienes obligaciones en dólares, la historia es completamente distinta y requiere precaución.

Aquí te dejamos algunas recomendaciones clave:

1. Evita compras impulsivas en dólares con tu tarjeta de crédito para no sufrir con el tipo de cambio al corte.

2. Si planeas viajar, monitorea la cotización en diferentes bancos y casas de cambio, ya que la diferencia puede variar drásticamente.

3. Diversifica tus ahorros para proteger tu poder adquisitivo.

La próxima semana será decisiva para el rumbo económico de nuestro país. Los mercados estarán atentos a cualquier avance diplomático internacional y a los nuevos indicadores económicos locales. Mantente bien informado en El Informador para que los movimientos del dólar nunca te tomen por sorpresa y puedas cuidar tu patrimonio de la mejor manera.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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