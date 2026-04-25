Durante los fines de semana largos, como el próximo puente de mayo de 2026, el ritmo en las actividades cambia por completo.

Autoridades de Jalisco señalan que en estos días aumenta de manera importante la movilidad en las principales carreteras y vialidades. Miles de personas salen del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y de municipios cercanos rumbo a distintos destinos turísticos, ya sea dentro del Estado o fuera de él.

Frente a este escenario, Protección Civil Jalisco insiste en la importancia de tomar precauciones si se planea viajar, con el fin de evitar riesgos durante estos días.

5 recomendaciones para un viaje seguro durante un puente

Para responder a la pregunta de cómo protegernos, la dependencia emitió el pasado mes de marzo 5 recomendaciones indispensables, las cuales, lógicamente, pueden aplicar para cualquier salida por un día de descanso obligatorio. Estas aplican tanto para quienes viajan a alguna playa, al bosque, como para los que prefieren el turismo de montaña o los Pueblos Mágicos.

Revisar el estado de tu vehículo: Antes de salir a carretera, inspecciona que tu automóvil esté en óptimas condiciones mecánicas. Consultar las condiciones del clima: Verifica los pronósticos meteorológicos de tu destino para evitar sorpresas en tu trayecto. Conducir con precaución: Es obligatorio respetar los límites de velocidad y mantener la atención total en el camino. Evitar fogatas en zonas forestales: Para prevenir incendios devastadores en áreas naturales, está estrictamente indicado no encender fuego. Atender indicaciones de autoridades: En playas, ríos o balnearios, sigue siempre las instrucciones del personal de rescate y seguridad.

Disfruta el fin de semana largo con responsabilidad, actúa con precaución y prioriza siempre la integridad de tus acompañantes.

Estos son todos los puentes de 2026

De acuerdo con lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), el cuarto puente de 2026 será el que corresponde al del 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo, y que este año cae en viernes. Para la suerte de los estudiantes, trabajadores de la educación y personas que descansan en fin de semana, este día de asueto se junta con sábado y domingo y da un megapuente de tres días.

Para 2026, todos los días festivos quedan de la siguiente manera:

Fecha | Día | Festividad

1 de enero | miércoles | Año Nuevo en México

2 de febrero | lunes | Aniversario de la Constitución

16 de marzo | lunes | Aniversario del natalicio de Benito Juárez

1 de mayo | jueves | Día del Trabajo

16 de septiembre | martes | Día de la Independencia de México

16 de noviembre | lunes | Aniversario de la Revolución

25 de diciembre | jueves | Navidad

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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