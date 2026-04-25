Cuando hablamos de la rica gastronomía de nuestro país, el picante es un elemento que jamás puede faltar en la mesa. Sin embargo, existe un ganador absoluto cuando se trata de intensidad: el chile habanero , científicamente conocido como Capsicum chinense, que reina supremo en México.

Este pequeño pero temible fruto es el chile mexicano más picante, superando por mucho a otras variedades populares como el jalapeño, el serrano o el chile de árbol. Su nivel de pungencia es tan elevado que ha sido reconocido internacionalmente, ganándose el respeto de los paladares más exigentes de todo el mundo.

Para medir su fuerza, los expertos utilizan la famosa Escala Scoville, una herramienta científica que calcula la concentración de capsaicina, el compuesto químico responsable de hacernos sudar. En esta escala, nuestro protagonista alcanza cifras impresionantes que van desde las 100 mil hasta las 350 mil unidades de calor .

¿Dónde y cuándo nace esta joya de la península de Yucatán?

Aunque su nombre podría sugerir un origen cubano, la realidad es que la península de Yucatán es el verdadero hogar y santuario de este cultivo en la actualidad. Es en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo donde se produce aproximadamente el 80% de este manjar a nivel nacional .

El clima tropical, combinado con los suelos calcáreos de la región, crea las condiciones perfectas para que este fruto desarrolle su característico sabor cítrico y su picor extremo. Desde el año 2010, cuenta con una codiciada Denominación de Origen que protege su autenticidad y calidad inigualable en el mercado.

Históricamente, los antiguos mayas ya mantenían una relación estrecha con los chiles, pero fue con el paso de los siglos que esta variedad específica se arraigó en el sureste. Hoy en día, es imposible imaginar platillos emblemáticos como la cochinita pibil sin su respectiva salsa de cebolla morada y este picante.

¿Por qué y cómo debes consumirlo? Tips para sobrevivir al intento

Más allá del sufrimiento momentáneo, consumir este alimento tiene una razón de ser muy saludable, ya que la capsaicina ayuda a liberar endorfinas, generando una sensación de bienestar. Además, diversos estudios señalan que posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y es una excelente fuente de vitamina C para el cuerpo .

Si estás decidido a incorporar el chile habanero en tu dieta diaria, es fundamental hacerlo con precaución para no terminar con un malestar estomacal severo. Aquí te dejamos una lista de consejos rápidos y prácticos para disfrutar de su sabor único sin que el picor arruine tu experiencia gastronómica:

- Retira las semillas y las venas: La mayor concentración de picor se encuentra en estas partes internas; al quitarlas, reduces significativamente la intensidad sin perder ese toque afrutado tan especial que lo caracteriza en la cocina.

- Acompáñalo con lácteos o grasas: Si sientes que la boca te arde sin control, evita tomar agua natural; mejor opta por leche, crema o aguacate, ya que estos ingredientes disuelven el compuesto químico que causa el ardor.

- Úsalo en tatemados o encurtidos: Asar el fruto en un comal o curtirlo con jugo de naranja agria, vinagre y sal, ayuda a suavizar su impacto directo, integrándolo de forma mucho más amigable y deliciosa en tus tacos.

Incluso el prestigioso Guinness World Records lo reconoció en 1999 como el más picante del mundo en su momento, y aunque hoy existen híbridos de laboratorio que lo superan, sigue siendo el rey indiscutible de los chiles naturales mexicanos. Su legado es un orgullo que trasciende fronteras y culturas.

Así que ya lo sabes, la próxima vez que te sientes a disfrutar de un buen platillo mexicano, recuerda quién manda en el mundo del picor. Atrévete a poner a prueba tu resistencia, disfruta de sus beneficios y celebra la riqueza de nuestra tierra con cada bocado lleno de fuego.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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