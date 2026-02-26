Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", cayó el pasado 22 de febrero. A partir de ese momento, la información sobre cómo operaba el Cártel Nueva Generación (CNG) también se ha filtrado y hoy apareció una supuesta nómina con los sueldos del personal de la organización criminal, pero también se incluye soborno a autoridades.

La "narconómina" a la que tuvo acceso El Universal da cuenta de los sueldos que "El Mencho", pagaba a sus halcones, sicarios, lugartenientes y, presuntamente, los sobornos que entregaba a autoridades .

El control de sus gastos está detallado en diversas hojas hechas a mano o a computadora en las que se documentó los cientos de miles de pesos que pagó bajo diversas claves .

De acuerdo a una "LISTA DE MUCHACHOS", se desglosa en puesto, nombre y sueldo.

Los "comandantes" ganaban entre 4 mil y 7 mil, mientras que un pistolero percibía 4 mil pesos. Entre sus nombres están: "Moreno", "Cosa", "Yegua", "Toño", "Timo", "TragaBalas", "Placas", "Japo", "Sombra", "Birlos", "Kike", "Zurdo", "Muecas", "Huracan", "Latilla", "Pollo", "Maluma", "Matrix", Tello", "Boronas, "Pichichi, "Chespi", "Armando", "Lucas", "Padilla", "Cuapeño", "Temo", "Cansado", "Daniel", "León", "Mapache", "Dólar", "Güero", Chapo", "Abraham". A los halcones en otra hoja, se les pagaba entre 3 mil 500 y 4 mil pesos. Los apodos que aparecen son: "Picha", "Chaparro", "Richard", "Arechiga Mojarro", "Gonzalo", "La Araña", "Ardilla", "Bocho", "Said", "Pirata", "Chore", "Gordo 2", "Piruli", "Pepe", "Chabelo", "Gabito", "Sasa", "Manuel", "Negro", "Tochis", "Moy", "Transformer", "Orlando", "Pichichi", "Fabian", "Tutun", "Cheche".

En otra hoja hecha a computadora, llamada "La Virgen (gastos variables) diciembre", se desglosa el concepto de pago, la cantidad y la fecha que va del 1 al 29 de diciembre del 2025. Entre los conceptos a pagar están dos llamados "bono empaque (15 señoras)", cada uno marca un costo de 15 mil pesos.

Además, "gastos del chikillo", "gastos torpedo", "gastos tayson", "chikillo, chaleco", "XL", "gastos diablo"; cada uno oscila entre los 28 mil hasta los 277 mil pesos.

En otra hoja fechada el 7 de julio de 2025, además de mencionar cristal, soda, mota, rayas, comida. Y un apartado que registra el pago al "Gobierno": "Lic. Wuera" con un pago de 40 mil pesos, luego "PGR" con un pago de 15 mil pesos, seguido de "Judas" por 30 mil pesos.

Además, de gastos en los ranchos San Borja, Las Piedras, El Naranjo y Tecuan, lo que suma un millón 362 mil 464 pesos. En otra hoja hecha a computadora se detalla el pago a "pistoleros", "halcones" y "personal de área".

En la "narconómina" del sur, del 3 al 9 de noviembre, se desconoce el año; se reportaron 21 pagos, desde 15 mil pesos hasta 283 mil pesos. El desglose menciona 21 zonas y, de acuerdo con el número de "muchachos", es el pago.

Algunos son: "Lic Chapa Corzo", "Direc Chapa Corzo, "Secretaria S. Cristobal", "Municipio San Cristobal", "Estatal Pakales", "Casa Sancris", con nómina de entre 50 mil y 100 mil pesos. Algunas zonas como "Tigre" tienen 80 muchachos, "Casa P. Colorado" 15, "Tio Panthe" 34, "Primo Zaragoza" 30, así sucesivamente hasta las zonas en las que solo hay uno.

En las "nóminas de choque" de "El Mencho", fechadas del 3 al 9 de noviembre, se detalla que hay un monto destinado para una "casa Chiapas", en donde hay un dispendio de 15 mil pesos dirigido a personas con apodos "Oaxaco", "Jr" y "Flaca".

A la vez, hay un pago de 23 mil pesos en el concepto "Tuxtla" destinado para los "muchachos" de apodos "Lucifer", "Niño", "Wacho", "Che" y "Dumbito".

El documento de su "nómina de choque" también exhibe un gasto de 89 mil pesos hacia el concepto "Zaragoza Chapayan Alto 'Manchado'", en donde se realizan pagos de despensa y gas a 16 "muchachos".

Los llamados "muchachos" del abatido líder del CNG son "Manchado", "Mojarra", "Bruja", "Boris", "Guerra", "Oro", "Original", "Fidencio", "Loquito", "Cabo", "Martín", "Jaiba", "Chikil", "Huesos", "Negra" y "Jak", a quienes se les pagaban montos desde 4 hasta 10 mil pesos por individuo.

El capo también pagaba una nómina a "Meco", "Panini", "Faja" y otros 20 "muchachos" de Zaragoza Chapayan "bajo". Nemesio Oseguera Cervantes, además de pagar "narconóminas", desembolsaba en sus "gastos de San Gabriel" cantidades de hasta 50 mil pesos en flores para San Juditas, santo al que le rezaba.

Entre otras facturas, elaboradas a mano, se detalla que destinó 20 mil 800 pesos en cuatro llantas para patrulla "choke", 25 mil 500 pesos para "gastos de loco" y 5 mil 600 pesos para el pago de una antena en reparación, entre otros gastos como corredores y relevos que, en total, suman 238 mil 400 pesos.

Aparecen presuntos sobornos a policía

En otro desglose por 576 mil 490 pesos, de diciembre de 2025 y titulada "Gastos de Tapalpa", se revela que el capo gastó 138 mil pesos en concepto "policía Tapalpa" y 86 mil pesos en "policía Chikilistlán" (Chiquilistlán) .

Oseguera Cervantes también soltaba dinero en conceptos de halcones, "muchachos de base", "muchachos de choke", oficinas de despensa y gasolina, como lo muestra otra factura de gastos de Tapalpa, por una cantidad de 260 mil 600 pesos.

Según otra hoja de "Gastos diciembre 2025", entre otros gastos que se reportaron, fueron los pagos a "muchachos (4 semanas)", 928 mil pesos, y a las "antenas (4 semanas)", 621 mil pesos. También, entre los gastos están "tickets, comidas, mecánicos, y general", "P.F.P.", "Negros" por 40 mil pesos; "Policía Municipal Tuito, Policía Municipal Tomatlán", que recibió más de 100 mil pesos .

Posadas y calcas para despensas del CNG, mientras que para las "Posadas Municipales de Tuito y Tomatlán" se pagaron 20 mil por cada una .

También se pagó 210 mil pesos por concepto de "posadas 2025"; 50 mil pesos como "apoyo fiestas Bramador" y otros 50 mil por "apoyo médico La Pintada". En la misma, se menciona que se pagaron más de 200 mil pesos por "Aparatos Amigos Agua Montez" y "Aparatos GDL Montez".

También se pagó 250 mil pesos por "Amigo agua" y por "152 cortes de cabello" otros 18 mil 240 pesos. Según la nómina de "El Mencho", a los informantes se les pagaba entre 40 mil pesos y 60 mil pesos. Además, se pagó 865 mil 200 pesos por "2100 despensas Mele" y "2 100 calcas para despensas" costaron 18 mil 900 pesos.

