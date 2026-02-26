Como cada año, se representará la Judea en San Martín de las Flores, acto de fe declarado Patrimonio Cultural Intangible de San Pedro Tlaquepaque. En vísperas de la Semana Santa, las calles comienzan a transformarse para tomar forma de la tradición que ha sido heredada por generaciones.

La alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura, presentó el programa de actividades de la edición 232 de esta emblemática celebración que trasciende el tiempo y fortalece la identidad de San Martín de las Flores.

La Judea en San Martín de las Flores se celebrará los días 28 de marzo, así como 2, 3 y 4 de abril de 2026. La tradición es considerada la más antigua y espectacular de México, con más de dos siglos de historia de la recreación de los pasajes bíblicos en una puesta en escena.

El evento religioso prevé reunir a más de 200 mil visitantes, por lo que el ayuntamiento implementará un importante dispositivo de seguridad para salvaguardar la integridad de las y los asistentes, así como del elenco participante.

"Sé implementará un operativo de seguridad con un estado de fuerza de 400 elementos, provenientes de diversas dependencias municipales, estatales y federales", apuntó Laura Imelda.

Con respecto a la celebración de la Judea, en esta edición participarán más de 150 personas en escena, distribuidas en distintos escenarios instalados tanto en la Plaza Principal como en el Cerro de la Cruz.

"La Secretaría de Gobernanza y Territorio del Municipio tendrá presencia a través de sus áreas de Inspección, Vigilancia, Reglamentos, Tianguis y Espacios Abiertos. En coordinación con Protección Civil y Bomberos, brindará capacitación sobre manejo higiénico de alimentos y uso adecuado de gas LP los días 12 y 13 de marzo en San Martín de las Flores, ante la expectativa de participación de más de 250 comerciantes de distintos giros", subrayó Laura Imelda.

A su vez, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque desplegará un operativo de vigilancia para atender las entradas y salidas del municipio, así como los puntos estratégicos del territorio. En ese sentido, participarán elementos de los siete sectores operativos y agrupamientos especializados, a través de un trabajo coordinado con puestos de mando, monitoreo permanente y vigilancia con drones.

Por otro lado, en materia de salud, la presidenta municipal aclaró que se ha mantenido un monitoreo permanente sobre San Martín de las Flores respecto al comportamiento del sarampión en la zona. De igual forma, durante las jornadas de la Judea, se instalarán filtros sanitarios en los que se distribuirán cubrebocas y se mantendrán activos los módulos de vacunación.

