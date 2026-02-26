Rinden honores fúnebres a policía custodio caído en el penal de Puerto Vallarta

Esta mañana, la Secretaría de Seguridad de Jalisco rindió honores fúnebres a Rafael Hernández Fuentes, policía estatal penitenciario, quien falleció el pasado domingo 22 de febrero tras el ataque por parte de sujetos armados al Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) Costa Norte, de Puerto Vallarta.

Con más de 24 años de servicio, el oficial perdió la vida durante la ola de violencia que el Cártel Nueva Generación (CNG) desató en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y en algunos municipios al interior del Estado tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", exlíder de la organización criminal.

"Hoy, el uniforme que portamos pesa más que nunca. No es el peso del equipo, ni el de la placa, es el peso de una ausencia que nos desgarra el alma […]. El legado de Rafael Hernández Fuentes queda grabado en los muros que custodió, en los reglamentos que hizo valer y, sobre todo, en la memoria de quienes trabajaron a su lado", dijo el secretario de seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández González.

"Hoy, el uniforme que portamos pesa más que nunca. No es el peso del equipo, ni el de la placa, es el peso de una ausencia que nos desgarra el alma", dijo el secretario de Seguridad del Estado.

Durante el homenaje se recordó que el oficial custodio transmitía que ser policía significa calidez, amabilidad y generosidad, además de valentía y arrojo. El director general de Prevención y Reinserción Social (DIGPRES), José Antonio López Zaragoza, anotó que Hernández Fuentes era un hombre "de la palabra justa", quien buscaba el diálogo para resolver conflictos.

"Sí, lamentablemente su ausencia deja un vacío profundo en el Reclusorio de Puerto Vallarta, pero su legado de compañerismo, integridad y servicio permanecerá vivo en cada pase de lista y en cada joven oficial que siga su ejemplo, pues ahora su legado trascendió la leyenda", comentó.

Durante el homenaje, se recordó que el oficial custodio transmitía que ser policía significa calidez, amabilidad y generosidad, además de valentía y arrojo.

El secretario de seguridad señaló que hay tres mil vacantes en la dependencia para quienes deseen trabajar en la corporación "en los momentos difíciles que pasa el Estado". "A todos esos expertos de seguridad que siempre salen a decirnos qué es lo que debemos hacer en los momentos difíciles, normalmente, porque cuando las cosas están bien, nadie nos voltea a ver, ni les da el reconocimiento que todas y todos se merecen", indicó.

Rafael Hernández Fuentes, policía estatal penitenciario, falleció el pasado domingo 22 de febrero.