La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó que los dos hombres detenidos el pasado domingo por los hechos ocurridos en Tapalpa derivados del operativo donde ocurrió el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", Andrés "N" y Genaro "N", fueron imputados por su probable responsabilidad en delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La FGR informó que, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal obtuvo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa contra ambos individuos. La defensa legal solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que fueron trasladados al CEFERESO Número 1 "El Altiplano", en el Estado de México.

ESPECIAL / La Fiscalía General de la República (FGR)

La dependencia federal aseguró armamento variado, entre el que se incluyen fusiles con accesorios lanzagranadas, fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero, así como a los dos integrantes de una organización criminal.

Te puede interesar: Continúa suspensión de clases presenciales en Tapalpa

Por otro lado, con motivo de los actos violentos registrados en algunas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 Estados de la República Mexicana, 37 de ellas en el Estado de Jalisco. La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con los trabajos de investigación respectivos y mantendrá informada a la opinión pública en la medida en que el debido proceso lo permita.

ESPECIAL / La Fiscalía General de la República (FGR)

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

AS