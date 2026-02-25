Miércoles, 25 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

¿Cuándo regresará el agua en Zapopan, tras el corte de servicio en más de 20 colonias?

La intervención provocará baja presión y, en algunos casos, suspensión temporal del suministro

Por: El Informador

El sistema recomiendan a los habitantes de las zonas afectadas tomar sus precauciones. ESPECIAL/ Unsplash

El sistema recomiendan a los habitantes de las zonas afectadas tomar sus precauciones. ESPECIAL/ Unsplash

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que este miércoles 25 de febrero realizará trabajos de mantenimiento preventivo en el Tanque Belenes, en el municipio de Zapopan, como parte de un programa escalonado que busca reducir al mínimo las afectaciones a la población.

La intervención se llevará a cabo en uno de los cuatro equipos con los que opera esta instalación hidráulica, lo que provocará baja presión y, en algunos casos, suspensión temporal del suministro, dependiendo de la topografía de cada zona.

Te recomendamos: Incendio consume camioneta en Puerto Vallarta

Colonias afectadas

Las colonias de Zapopan que podrían presentar afectaciones son:

  • Altagracia
  • Cañadas San Lorenzo
  • Colinas del Rey
  • Coto Almendros
  • Coto Altavista
  • Coto Argenta
  • Coto Boreales Residencial
  • Coto Miralto Residencial
  • Coto Real del Bosque
  • Coto Sotavento Residencial
  • Coto Vitana Residencial
  • Fraccionamiento Bosques Valdepeñas
  • Francisco Villa
  • Haciendas del Valle
  • La Cima
  • Lomas de Zapopan
  • Parques del Centinela
  • Punta Valdepeñas
  • Real Valdepeñas
  • Savia Tulipán
  • Savia Orquídea
  • Rinconada San Isidro
  • Zapopan Industrial Norte

Lee también: ¿Quién tomará el control del cártel que dejó vacante "El Mencho"?

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

De acuerdo con el organismo, el suministro de agua potable quedará normalizado durante la tarde del viernes 27 de febrero, una vez concluidas las labores técnicas.

Para quienes requieran apoyo durante el corte, el SIAPA puso a disposición pipas gratuitas, que pueden solicitarse a través de SIAPATEL, marcando al 073.

El sistema recomiendan a los habitantes de las zonas afectadas tomar sus precauciones.

ESPECIAL/ SIAPA 
ESPECIAL/ SIAPA 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones