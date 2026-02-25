El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que este miércoles 25 de febrero realizará trabajos de mantenimiento preventivo en el Tanque Belenes, en el municipio de Zapopan, como parte de un programa escalonado que busca reducir al mínimo las afectaciones a la población.

La intervención se llevará a cabo en uno de los cuatro equipos con los que opera esta instalación hidráulica, lo que provocará baja presión y, en algunos casos, suspensión temporal del suministro, dependiendo de la topografía de cada zona.

Colonias afectadas

Las colonias de Zapopan que podrían presentar afectaciones son:

Altagracia

Cañadas San Lorenzo

Colinas del Rey

Coto Almendros

Coto Altavista

Coto Argenta

Coto Boreales Residencial

Coto Miralto Residencial

Coto Real del Bosque

Coto Sotavento Residencial

Coto Vitana Residencial

Fraccionamiento Bosques Valdepeñas

Francisco Villa

Haciendas del Valle

La Cima

Lomas de Zapopan

Parques del Centinela

Punta Valdepeñas

Real Valdepeñas

Savia Tulipán

Savia Orquídea

Rinconada San Isidro

Zapopan Industrial Norte

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

De acuerdo con el organismo, el suministro de agua potable quedará normalizado durante la tarde del viernes 27 de febrero, una vez concluidas las labores técnicas.

Para quienes requieran apoyo durante el corte, el SIAPA puso a disposición pipas gratuitas, que pueden solicitarse a través de SIAPATEL, marcando al 073.

El sistema recomiendan a los habitantes de las zonas afectadas tomar sus precauciones.

