El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que este miércoles 25 de febrero realizará trabajos de mantenimiento preventivo en el Tanque Belenes, en el municipio de Zapopan, como parte de un programa escalonado que busca reducir al mínimo las afectaciones a la población.La intervención se llevará a cabo en uno de los cuatro equipos con los que opera esta instalación hidráulica, lo que provocará baja presión y, en algunos casos, suspensión temporal del suministro, dependiendo de la topografía de cada zona.Las colonias de Zapopan que podrían presentar afectaciones son:De acuerdo con el organismo, el suministro de agua potable quedará normalizado durante la tarde del viernes 27 de febrero, una vez concluidas las labores técnicas.Para quienes requieran apoyo durante el corte, el SIAPA puso a disposición pipas gratuitas, que pueden solicitarse a través de SIAPATEL, marcando al 073.El sistema recomiendan a los habitantes de las zonas afectadas tomar sus precauciones.