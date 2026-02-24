Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", cayó en Tapalpa, Jalisco, el domingo 22 de febrero. A partir de su caída, el país vivió una jornada de violencia que afectó a los pequeños comercios, como a las tienditas.

La quema de camiones, los bloqueos carreteros, así como los hechos de violencia que se registraron por la muerte de "El Mencho", uno de los narcotraficantes más buscados, generaron una serie de delitos que afectaron a las tienditas del país, por lo que ya se realiza un cálculo del daño .

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) dijo que "aún no se pueden establecer los montos de las pérdidas" , pero aseguró que trabajan en la contabilidad de estas.

Advirtió que "nunca será igual trabajar en paz que en guerra; la violencia afecta a toda la vida cotidiana de las comunidades en la mayor parte del país".

Señaló que sí hay afectaciones al canal de abasto tradicional , "derivadas de la ola de violencia registrada en el país durante las últimas horas, en la que al menos dos tercios del territorio han sido afectados en mayor o menor medida".

En un comunicado, añadió que "la incertidumbre inhibe a la población a salir a realizar las compras del diario, sobre todo en lugares más virulentos. A pesar de ello, como siempre, el canal de abasto tradicional, en modo resiliente, mantiene sus puertas abiertas y no ha interrumpido su deber de abastecer a la población de alimentos y productos de primera necesidad...".

La Anpec pidió que se "garantice la paz y el orden público" y se comprometió a dar a conocer el monto de las pérdidas de los pequeños comercios tan pronto como lo tengan .

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo que "más allá de los sucesos coyunturales que se han registrado, aquilatamos que estas acciones fortalecen la legalidad, renuevan la confianza en nuestras instituciones, refuerzan la certidumbre para invertir y favorecen el desarrollo económico y social del país".

En un comunicado añadió que están atentos "a los reportes oficiales, reiterando nuestra confianza en la fuerza de las instituciones y nuestra plena disposición a colaborar con las autoridades en la agenda de seguridad y justicia".

Dijo que hay que mantener la calma y ser prudentes y agregó que trabajarán unidos con el Gobierno federal y compartirán las responsabilidades.

Para la Concamin, "la mayor prioridad de México es garantizar el estado de Derecho.", por lo que se valora el trabajo del Ejército y de la Guardia Nacional en favor de la legalidad, la justicia y la paz.

OA