Durante las primeras horas de este miércoles 25 de febrero, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta atendieron el reporte de un vehículo incendiado en el fraccionamiento Balones Vallarta, dentro del municipio.

Al llegar al lugar señalado, Bomberos de Puerto Vallarta retomaron los trabajos de extinción luego de que los vecinos del lugar lograran contener el incendio en su fase de crecimiento. Luego, los elementos procedieron a realizar maniobras de enfriamiento total, logrando eliminar riesgos por temperatura, posible reignición y presencia de gases tóxicos derivados del proceso de combustión.

El fuego afectó principalmente la cabina de la unidad, aunque también se propagó a desechos inorgánicos localizados en la parte trasera de la caja. No obstante, no se registraron personas lesionadas ni se presentaron daños a estructuras o bienes aledaños cerca del incendio.

¿Cómo reportar un incidente a Bomberos de Puerto Vallarta?

En caso de cualquier incidente que deba ser atendido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse directamente a través del teléfono 322 178 8000.

Recuerda que la atención rápida puede ayudar a evitar que aumente el riesgo debido al incidente.

Te puede interesar: EU identificó cabañas en Tapalpa como redes operativas del Mencho

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB