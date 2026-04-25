El Lago de Chapala y presas de Jalisco registran caída en almacenamiento durante el estiaje

El lago de Chapala y la mayoría de las principales presas de Jalisco mantienen niveles relativamente favorables al inicio de la temporada de estiaje, impulsados por las lluvias registradas durante el último temporal. No obstante, los registros más recientes confirman una tendencia a la baja en el almacenamiento de agua en la entidad.

Al cierre del temporal de lluvias, en octubre, el lago llegó a rebasar el 77% de su capacidad, uno de los mejores niveles para el sistema en los últimos años. Sin embargo, de acuerdo con el reporte más reciente, actualizado a las 08:00 horas del 25 de abril de 2026, el Lago de Chapala se ubica en 66.66% de su capacidad, lo que representa una disminución cercana a los 11 puntos porcentuales en lo que va del estiaje.

Este embalse, considerado la principal fuente de abastecimiento para el Área Metropolitana de Guadalajara, mantiene así una reducción sostenida, aunque todavía en un rango funcional. Según datos del SIAPA, Chapala aporta alrededor del 60% del agua que consume la metrópoli, por lo que su nivel sigue siendo un indicador clave para la seguridad hídrica de la región.

Presas clave también registran descenso

La presa Calderón, otra de las fuentes relevantes para el suministro en la ciudad, reporta actualmente un nivel de 63.26% de su capacidad, por debajo del 65.63% reportado previamente y lejos del nivel superior al 100% que alcanzó tras el temporal de lluvias. Este embalse aporta cerca del 15% del agua que llega a la ciudad, principalmente a zonas del norte y poniente.

Por su parte, la presa El Salto se encuentra al 81.92% de su capacidad, mientras que otras como El Cuarenta registran 77.64%. Aunque estos embalses no aportan directamente agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara, forman parte del sistema hídrico regional.

En el mismo sentido, la presa La Red se ubica al 73.14% y Tenasco al 47.57%, evidenciando que el descenso en niveles es generalizado conforme avanza la temporada seca.

En otras cuencas del estado, la presa La Vega reporta un nivel de 83.17%, mientras que Trigomil se encuentra en 40.54%, siendo una de las más bajas en almacenamiento actualmente. Por su parte, La Pólvora alcanza el 70.83%.

Pese a estas disminuciones, todos los embalses se mantienen por debajo de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO) y continúan con extracciones controladas, lo que permite sostener el abasto en distintas regiones.

El comportamiento actual responde al ciclo natural del estiaje, periodo en el que disminuyen las aportaciones de agua y aumenta la demanda. Sin embargo, especialistas advierten que el monitoreo constante será clave en las próximas semanas, previo al inicio del siguiente temporal de lluvias.

YC