¿Cómo se llaman los árboles rojos que se dan mucho en Guadalajara?

Es común que en alguna parte de la época de calor, en el Área Metropolitana de Guadalajara (ZMG) florezcan unos árboles de flores llamativas de color rojo o naranja mientras ofrecen una sombra con sus grandes copas. Atractivos para los amantes de las plantas y de tomar fotos a la naturaleza en medio de la ciudad, los tabachines, también llamados flamboyanes en algunas otras partes donde se dan mucho, adornan las calles antes de que comiencen las lluvias en Jalisco.

Los tabachines son de los últimos que se llenan de flores en la temporada de calor, en la primavera tapatía; lo hacen después de que ya lo han hecho la rosa morada, la magnolia, las primaveras, o la lluvia de oro, y luego de las jacarandas.

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Lo que debes saber sobre el tabachín, el árbol de las flores rojas

El tabachín es un árbol de la familia de las fabáceas, uno de los más coloridos del mundo por sus flores naranjas o rojas, su follaje verde brillante, y que puede llegar a medir hasta 15 metros de altura ; es una especie ornamental, exótica, de hojas caducas, y que en México se encuentra en casi todo el territorio nacional. La ciudad de Guadalajara es una de esas donde hay uno casi en cada calle.

Sus semillas se dan en vainas grandes de hasta 60 centímetros, las cuales también caen del árbol cuando lo hacen las flores.

Originario de Madagascar, en África, es utilizado por algunos grupos por sus propiedades curativas. Al igual que otras especies típicas de la primavera, florece por algunas semanas, y entre más se acercan las lluvias, va perdiendo sus cálidas hojas.

El portal mexicodesconocido.com señala que las vainas del también llamado "árbol de lumbre" o "de fuego" se usan como instrumentos de percusión, es decir, como maracas, y que, incluso, en algunas regiones se conocen usos medicinales para combatir las reumas y contra la tos.

Dimensiones y requerimientos de espacio del tabachín en el arbolado urbano

En términos de estructura urbana, el tabachín es un árbol que modifica el paisaje de la ciudad. Estadísticamente, estos ejemplares alcanzan alturas muy altas y desarrollan copas en forma de sombrilla que pueden extenderse por más de 10 metros. En el AMG, hay una presencia masiva en camellones y banquetas, aunque los especialistas advierten que su sistema de raíces superficiales requiere espacios amplios, idealmente mayores a 7 metros cuadrados, para evitar daños a la infraestructura urbana y garantizar su supervivencia a largo plazo.

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