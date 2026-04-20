Celebrarán nueva edición de “La Fiesta al Estilo Jalisco es en Chapala”

El próximo domingo 26 de abril, Chapala llevará a cabo una vez más el festival denominado “La Fiesta al Estilo Jalisco es en Chapala”, un evento organizado por el Gobierno Municipal en colaboración con el sector hotelero, restaurantero y comerciantes de la región.

De acuerdo con la alcaldía, se trata de un festival que no solo busca celebrar las tradiciones de la Ribera, sino que, además, busca posicionar a Chapala como "el epicentro cultural y turístico de la zona".

El festival contará con la presencia de más de 100 grupos de danza y más de dos mil bailarines provenientes de distintos municipios de Jalisco, Nayarit, Michoacán y de la Ciudad de México, quienes llegarán a Chapala para compartir su talento, su pasión y el amor por nuestras raíces.

Este festival, recordó el ayuntamiento de Chapala, inició con motivo del Día Internacional de la Danza, que se celebra el último domingo de abril, y se ha convertido en una historia de crecimiento y de sueños que se hacen realidad.

"En 2024 comenzamos con 117 bailarines; en 2025 alcanzamos 1 mil 365; y hoy, en 2026, rompemos nuestro propio récord con más de dos mil bailarines, consolidándonos como uno de los festivales más grandes de Jalisco y de México", destacó la alcaldía a través de un comunicado.

Así, el festival dará inicio en punto de las 12:00 horas del mediodía con presentaciones en tres escenarios: Zalate de Felisa, la Plaza Principal y Jesús Pescador.

Posteriormente, a las 17:00 horas, se llevará a cabo un desfile, que comenzará en la calle Madero y culminará en el malecón, para terminar el día con "el gran monumental": más de dos mil personas bailando simultáneamente con el Lago de Chapala enmarcando la escena.

Durante este monumental, indicó el ayuntamiento, se interpretarán cuatro piezas emblemáticas: "El Son de la Negra", "El Jarabe Tapatío", "El Son de Chapala Vengo", obra del Sr. Jorge Becerra López (creador y director del Coro Voces de Chapala y el Coro Redes y Cantos), que aporta identidad local al evento, y el "Son de Rescate", de la maestra Gabriela Vega, de la Universidad de Guadalajara, quien ha cedido esta investigación coreográfica para enriquecer el repertorio de los grupos con una propuesta de sustento histórico, finalizó la alcaldía.

Así, invitó a todas y los los jaliscienses y visitantes a asistir a esta festividad el próximo domingo 26 de abril, para disfrutar de estas actividades gratuitas en el corazón del municipio. "Por todo esto, lo decimos con orgullo: ¡la fiesta más grande de Jalisco se vive aquí, en Chapala!", finalizó el comunicado.

MF