El Ayuntamiento de Guadalajara anunció que el próximo viernes 1 de mayo de 2026 se suspenderá el servicio de recolección de basura domiciliaria, debido a que se conmemora el Día del Trabajo.

El Gobierno Tapatío pidió a la ciudadanía no dejar bolsas de residuos en la calle y sacar la basura hasta que se reanude el servicio, que será el sábado 2 de mayo.

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La recolección de basura en el municipio se suspenderá porque de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el viernes 1 de mayo es considerado día de descanso obligatorio en todo el país, por lo que los trabajadores de dicho servicio descansarán.

Por lo anterior el próximo viernes si eres residente de Guadalajara evita sacar la basura a la calle; no la dejes en la banqueta o esquina, porque atrae animales y genera malos olores, además guárdala en bolsas bien cerradas dentro de tu casa o en un bote con tapa.

CORTESÍA/ Gobierno de Guadalajara.

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¿Por qué se conmemora el 1 de mayo en México?

En México, la conmemoración del Día del Trabajo tiene sus raíces en los años de la Revolución Mexicana, cuando la Casa del Obrero Mundial logró articular a diversos gremios y organizaciones laborales bajo una misma causa.

Fue en 1913 cuando sus integrantes decidieron llevar a las calles la conmemoración del 1º de mayo como el Día Internacional del Trabajo. Ese mismo año se realizó el primer gran desfile obrero en el país, en el que participaron más de 25 mil trabajadores, marcando un precedente en la lucha por los derechos laborales.

Con el paso al periodo posrevolucionario, el movimiento obrero mexicano no solo se consolidó, sino que creció en número y fuerza, ampliando su capacidad de organización e incidencia.

Hoy, el 1 de mayo se mantiene como una fecha emblemática que, más allá de la celebración, recuerda que la lucha por condiciones laborales justas y dignas continúa vigente.

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