El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque aclaró que por ningún motivo regula o pretende reglamentar a los mototaxis ni a ningún tipo de transporte público comunitario, como lo señala la Secretaría de Transporte del Estado, pero hizo un llamado a los conductores para regular este tipo de transporte .

En un comunicado informó que lo que sí lleva a cabo es un programa permanente de apoyo a personas particulares conductoras de motocicletas a fin de que circulen conforme a la ley, entregándoles un chaleco color negro.

El acuerdo del municipio con los conductores de mototaxis

Recordó que el año pasado dentro del Programa Moto Segura, se regalaron mil juegos de cascos y chalecos negros a quienes regularan la situación de sus motos, contando con factura y placas.

En tanto, se llegó al acuerdo con las personas conductoras de mototaxis de dotarles de un chaleco color negro que cuenta con ventana plastificada para colocar número de placa, como apoyo para que puedan cumplir con lo estipulado en el Artículo 363 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, y 135 de su reglamento. Sin embargo, el objetivo no es reglamentarlos pues, de hecho, el propio gobierno estatal no ha regulado a este tipo de transporte comunitario .

ESPECIAL

"Por lo anterior, el gobierno municipal emite un llamado a que se regule a la brevedad a fin de evitar que conductores se vean expuestos a presuntos actos de corrupción y amedrentamiento por parte de agentes de Vialidad Estatal, especialmente hacia quienes portan el chaleco negro otorgado por el Ayuntamiento, y que lo han reportado en diversas ocasiones a la autoridad municipal", dice el comunicado.

Precisó que el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque ejerce las facultades que le otorga el 115 Constitucional en materia de tránsito, respetando siempre la facultad de regulación del transporte público que es exclusiva del ámbito estatal. Tlaquepaque no cuenta con convenio que le ceda las facultades de tránsito al gobierno de Jalisco .

Finalmente indicó que Tlaquepaque cuenta en su estructura gubernamental con la Subdirección de Vialidad, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio.

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FF