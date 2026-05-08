En el marco del Día de las Madres, el Colectivo Luz de Esperanza Jalisco convocó a la ciudadanía a participar en la marcha del próximo domingo 10 de mayo, con el objetivo de visibilizar el dolor de las madres por la desaparición de sus hijos e hijas.“Las madres buscadoras no tenemos nada que celebrar, el 10 de mayo es día de lucha y protesta” se lee en la convocatoria del colectivo.El contingente saldrá el próximo domingo en punto de las 9:00 de la mañana de La Glorieta de las y los Desaparecidos en dirección a Plaza de Armas.Por su parte el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco convoca a realizar un “acto de memoria, dignidad y exigencia” el próximo sábado 9 de mayo en La Glorieta de las y los Desaparecidos a partir de las 5:30 de la tarde.“Hoy queremos invitar no solo a los colectivos y familias buscadoras, sino a toda la sociedad a acompañarnos este 9 de mayo en un acto de memoria, amor y exigencia.Porque mientras existan personas desaparecidas, no hay nada que celebrar”, escribió el colectivo en sus redes sociales. Guerreros Buscadores de Jalisco invitan a las personas a llevar una vela y la cédula de búsqueda de sus desaparecidos, la vestimenta es libre pero recomiendan llevar una playera del colectivo; además cantará Fernando Escobar y el Coro Inolvidable para que con sus voces y letras acompañen a quienes siguen buscando a sus seres queridos. La manifestación y el acto de memoria ocurren en medio de una crisis de desaparecidos en México y Jalisco, apenas el pasado jueves la fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora y de México, Ceci Flores, denunció que a solo seis kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en Las Pintitas hay 28 bolsas con restos humanos y osamentas.“No importa cuántos años llevemos buscando no nos acostumbraremos a esto. La desesperación de las madres de Jalisco es una herida compartida por todas. No dejen de mirar, no nos dejen solas”, escribió en sus redes sociales. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA