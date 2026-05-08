En el marco del Día de las Madres, el Colectivo Luz de Esperanza Jalisco convocó a la ciudadanía a participar en la marcha del próximo domingo 10 de mayo, con el objetivo de visibilizar el dolor de las madres por la desaparición de sus hijos e hijas.

“Las madres buscadoras no tenemos nada que celebrar, el 10 de mayo es día de lucha y protesta” se lee en la convocatoria del colectivo.

El contingente saldrá el próximo domingo en punto de las 9:00 de la mañana de La Glorieta de las y los Desaparecidos en dirección a Plaza de Armas.

ESPECIAL/ Facebook/ Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. Agrupación sin Fines de Lucro.

Guerreros Buscadores de Jalisco convocan a realizar un acto de memoria por el 10 de mayo

Por su parte el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco convoca a realizar un “acto de memoria, dignidad y exigencia” el próximo sábado 9 de mayo en La Glorieta de las y los Desaparecidos a partir de las 5:30 de la tarde.

“Hoy queremos invitar no solo a los colectivos y familias buscadoras, sino a toda la sociedad a acompañarnos este 9 de mayo en un acto de memoria, amor y exigencia.

Porque mientras existan personas desaparecidas, no hay nada que celebrar”, escribió el colectivo en sus redes sociales.

Guerreros Buscadores de Jalisco invitan a las personas a llevar una vela y la cédula de búsqueda de sus desaparecidos, la vestimenta es libre pero recomiendan llevar una playera del colectivo; además cantará Fernando Escobar y el Coro Inolvidable para que con sus voces y letras acompañen a quienes siguen buscando a sus seres queridos.

ESPECIAL/ Facebook/ Guerreros Buscadores De Jalisco.

La manifestación y el acto de memoria ocurren en medio de una crisis de desaparecidos en México y Jalisco, apenas el pasado jueves la fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora y de México, Ceci Flores, denunció que a solo seis kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en Las Pintitas hay 28 bolsas con restos humanos y osamentas.

“No importa cuántos años llevemos buscando no nos acostumbraremos a esto. La desesperación de las madres de Jalisco es una herida compartida por todas. No dejen de mirar, no nos dejen solas”, escribió en sus redes sociales.

Mientras el mundo mira hacia el Aeropuerto de Guadalajara por el Mundial, a solo 6 km, en Las Pintitas, de la tierra brota dolor: 28 bolsas con restos humanos y osamentas.



No importa cuántos años llevemos buscando no nos acostumbraremos a esto. La desesperación de las madres de… pic.twitter.com/5Pu88j8TZ2— Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 8, 2026

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