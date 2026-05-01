Combatientes forestales atienden incendio en El Pinar, en Zapopan

Este viernes la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) dio a conocer que combatientes forestales de distintas instancias colaboran en el combate a un incendio registrado en el paraje El Pinar , en el municipio de Zapopan, dentro de la región Centro de Jalisco.

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Se trata de una zona forestal cercana al Bosque La Primavera, donde, en las labores para sofocar el fuego, participan brigadistas de la UEPCBJ, así como de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), del OPD Bosque de la Primavera y combatientes voluntarios, "sumando esfuerzos para contener y controlar el fuego en zona de bosque de encino".

Incendio forestal en Zapopan moviliza brigadistas y helicópteros en zona cercana a La Primavera

En los trabajos de combate del siniestro destaca además el apoyo aéreo de los helicópteros Witari y Tláloc , que se encuentran listos para realizar maniobras estratégicas en beneficio de las acciones de atención al siniestro.

En el lugar, más de 50 combatientes se mantienen trabajando en la zona, "laborando de manera coordinada para proteger nuestros recursos naturales", añadió la UEPCBJ en un comunicado difundido a través de sus redes sociales oficiales.

CORTESÍA/UEPCBJ

"Se exhorta a la población a evitar actividades que puedan generar incendios y reportar cualquier columna de humo al 911", dijo la Unidad Estatal.

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Hasta el momento la Semadet no ha emitido alguna alerta o emergencia atmosférica por estos hechos; sin embargo, notificó a través de la Dirección de Aire y Salud que en el Área Metropolitana de Guadalajara la calidad del aire promedio es regular.

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