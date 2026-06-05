¡El futbol llegó al Zoológico Guadalajara! Elefantes, jirafas y hasta capibaras predicen quién ganará en el Mundial 2026

El Zoológico Guadalajara se puso en modo Mundialista y organizó una divertida actividad de enriquecimiento ambiental llamada “Pronósticos futboleros” para los partidos que se jugarán en la ciudad... ¡los animalitos que viven en el recinto tomaron una decisión y estos fueron los resultados! ¿Qué tal quedó la Selección mexicana?

¿Cuáles fueron los pronósticos de los animales del Zoológico Guadalajara para el Mundial 2026?

A través de un comunicado, el Zoológico Guadalajara reveló en qué consistió la dinámica de “Pronósticos futboleros”: cada animal eligió entre objetos con los colores o banderas de los equipos participantes y así quedaron sus "predicciones":

Partidos de la Selección Mexicana

México vs Sudáfrica : Kenia, la elefanta africana, se inclinó por México. Con su trompa eligió la cancha con los colores de México.

: Kenia, la elefanta africana, se inclinó por México. Con su trompa eligió la cancha con los colores de México. México vs Corea: Maya, Momo y Amy, el trío de capibaras, no se decidieron. Las tres interactuaron por igual con ambas banderas... ¡tuvimos empate!

Maya, Momo y Amy, el trío de capibaras, no se decidieron. Las tres interactuaron por igual con ambas banderas... ¡tuvimos empate! México vs República Checa: María y Nova, las guacamayas, interactuaron hacia el lado de la cancha que pertenecía a México, ¡su pronóstico fue tricolor!

Kenia, la elefanta africana, le dio su voto de confianza a México ante Sudáfrica. CORTESÍA





Partidos con sede en Guadalajara

España vs Uruguay: Chencha, la gorila de tierras bajas, eligió la playera colocada en el lado de Uruguay. Su pronóstico va dirigido al país latinoamericano.

Chencha, la gorila de tierras bajas, eligió la playera colocada en el lado de Uruguay. Su pronóstico va dirigido al país latinoamericano. Colombia vs República del Congo: Juana, la jirafa reticulada, dio como ganador al equipo africano al mover la pelota de cartón a favor de este país.

Chencha, la gorila de tierras bajas, eligió Uruguay como su "gallo" para el encuentro en el Estadio Guadalajara. CORTESÍA





Corea vs República Checa: Muluk, el puma, se acercó sin dudar a la bandera de Corea, eligiendo a este país como ganador del encuentro.

¿Por qué esta actividad es buena para los animales?

De acuerdo con el departamento de Bienestar Animal del Zoológico Guadalajara, estos ejercicios forman parte de los programas de enriquecimiento: estimulan el comportamiento natural de forrajeo, exploración y toma de decisiones de cada especie.

María y Nova, las guacamayas, también se decidieron por México. CORTESÍA

Obviamente, estos resultados no son oficiales y sólo forman parte de la diversión que inspira todo lo relacionado con el Mundial 2026... ¿tendrán razón los animales o no?

JM