¡El futbol llegó al Zoológico Guadalajara! Elefantes, jirafas y hasta capibaras predicen quién ganará en el Mundial 2026

El Zoológico Guadalajara se puso en modo Mundialista y organizó una divertida actividad de enriquecimiento ambiental llamada “Pronósticos futboleros” para los partidos que se jugarán en la ciudad... ¡los animalitos que viven en el recinto tomaron una decisión y estos fueron los resultados! ¿Qué tal quedó la Selección mexicana?A través de un comunicado, el Zoológico Guadalajara reveló en qué consistió la dinámica de “Pronósticos futboleros”: cada animal eligió entre objetos con los colores o banderas de los equipos participantes y así quedaron sus "predicciones":Partidos de la Selección Mexicana Partidos con sede en Guadalajara De acuerdo con el departamento de Bienestar Animal del Zoológico Guadalajara, estos ejercicios forman parte de los programas de enriquecimiento: estimulan el comportamiento natural de forrajeo, exploración y toma de decisiones de cada especie. Obviamente, estos resultados no son oficiales y sólo forman parte de la diversión que inspira todo lo relacionado con el Mundial 2026... ¿tendrán razón los animales o no?JM