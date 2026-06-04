Las tres nuevas crías de jirafas: Noel, Jarabi y Mamba continúan creciendo dentro de su casa que es el Zoológico Guadalajara y a quienes ya puedes conocer dentro del recinto.

“Nuestras pequeñas jirafas siguen creciendo y explorando cada rincón de su hogar.

Entre juegos, carreras y mucha curiosidad, fortalecen sus habilidades, conquistando el corazón de todos nuestros visitantes. ¡Ven a conocerlas!”, escribió el Zoológico Guadalajara en sus redes sociales.

Se trata de Noel quien es una jirafita curiosa, le encanta el nopal y la calabaza; por su parte Mamba fue descrita como carismática y elegante, mientras que Jarabi, cuyo nombre significa Valiente, es muy amigo de Mamba.

El recinto compartió las adorables fotos de las jirafitas, donde se puede ver que crecen rápido para pronto estar como sus compañeras adultas; gigantes. En las imágenes se pueden ver tranquilas, con su características manchas reticuladas y su peinado despeinado.

Gracias a su inconfundible cuello alargado, las jirafas ostentan el título del animal terrestre más alto del planeta. Estos mamíferos herbívoros, originarios de África, pueden alcanzar entre cinco y seis metros de altura, una característica que les permite sobresalir por encima de cualquier otra especie terrestre.

Velocidad y resistencia en las llanuras africanas

Aunque su tamaño podría hacer pensar lo contrario, las jirafas son animales ágiles. Sus largas patas, que por sí solas pueden superar la altura de muchas personas, les permiten correr a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en trayectos cortos. Además, son capaces de recorrer grandes distancias a un ritmo constante cercano a los 15 kilómetros por hora.

Habitualmente viven en pequeños grupos de alrededor de seis integrantes y recorren las extensas sabanas africanas en busca de alimento.

Un estampado único según su región

Uno de los rasgos más distintivos de las jirafas es el patrón de manchas marrones que cubre su piel amarillenta. Estas marcas varían dependiendo de la región donde habita cada población, lo que ayuda a diferenciar a las distintas subespecies.

Además de su peculiar apariencia, las jirafas son conocidas por su comportamiento tranquilo y suelen tener una esperanza de vida que oscila entre los 20 y los 25 años.

El "necking", la batalla por el liderazgo

En el mundo de las jirafas, el acceso a la reproducción suele estar reservado para los machos dominantes. Para definir quién ocupa ese lugar, estos animales participan en una singular competencia conocida como "necking".

Durante estos enfrentamientos, dos machos utilizan sus largos cuellos como armas, golpeándose repetidamente hasta que uno de ellos se impone. El vencedor obtiene el estatus de dominante y mayores oportunidades de reproducirse.

Un nacimiento que llega tras más de un año de espera

El periodo de gestación de las jirafas supera los 12 meses y, por lo general, cada parto da lugar a una sola cría. A pesar de ello, los recién nacidos muestran una sorprendente capacidad de adaptación, ya que poco después de nacer pueden ponerse de pie y comenzar a caminar.

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